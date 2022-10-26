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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2022 09:31
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10 Ağustos 2015 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Gana Cumhuriyeti arasında 370 MW kurulu güce sahip enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda 5 yıl süreli enerji satış sözleşmesi imzalanmıştı. 6 Nisan 2017 tarihinde 1,5 yıl süreyle vadesi uzatılan bahsi geçen sözleşmenin vadesi Şubat 2024 olarak güncellenmişti.
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Gana Cumhuriyeti'nin Elektrik Şirketi olan ECG ("Electricity Company of Ghana") arasında, 370 MW kurulu güce sahip olan çift yakıtlı (doğalgaz/akaryakıt) santralimizden elektriği sağlanmak üzere 15 yıl süreli Amerikan Doları bazlı yeni bir elektrik satış sözleşmesi imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Vadesi Şubat 2024'de bitecek sözleşmenin yerini alan bu yeni sözleşme ile Aksa Enerji, sürdürülebilir büyüme stratejisinde önemli bir adımı daha garanti altına almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074226


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