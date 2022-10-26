***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 09:31
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Ağustos 2015 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Gana Cumhuriyeti arasında 370 MW kurulu güce sahip enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda 5 yıl süreli enerji satış sözleşmesi imzalanmıştı. 6 Nisan 2017 tarihinde 1,5 yıl süreyle vadesi uzatılan bahsi geçen sözleşmenin vadesi Şubat 2024 olarak güncellenmişti.
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Gana Cumhuriyeti'nin Elektrik Şirketi olan ECG ("Electricity Company of Ghana") arasında, 370 MW kurulu güce sahip olan çift yakıtlı (doğalgaz/akaryakıt) santralimizden elektriği sağlanmak üzere 15 yıl süreli Amerikan Doları bazlı yeni bir elektrik satış sözleşmesi imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Vadesi Şubat 2024'de bitecek sözleşmenin yerini alan bu yeni sözleşme ile Aksa Enerji, sürdürülebilir büyüme stratejisinde önemli bir adımı daha garanti altına almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074226
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
0
En Düşük
0
18:0518,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,7459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0245
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
18:05993,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,22
|Açılış
|: 993,20
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|38,00
|93.300.501
|% 0,00
|
|ARASE
|164,20
|46.010.050
|% 0,00
|
|AVHOL
|8,89
|5.602.199
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,90
|67.020.828
|% 0,00
|
|BERA
|23,42
|198.355.029
|% 0,00
|
|ANGEN
|38,00
|93.300.501
|% 0,00
|
|ARASE
|164,20
|46.010.050
|% 0,00
|
|AVHOL
|8,89
|5.602.199
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,90
|67.020.828
|% 0,00
|
|ALMAD
|5,11
|86.093.588
|% 0,00
|
|OYAKC
|16,26
|557.272.821
|% 0,00
|
|ULUUN
|34,66
|453.448.525
|% 0,00
|
|KONTR
|88,50
|388.617.878
|% 0,00
|
|INVEO
|25,02
|349.820.495
|% 0,00
|
|BASGZ
|16,92
|338.957.348
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,96
|65.077.951
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,14
|195.793.510
|% 0,00
|
|HDFGS
|3,03
|130.772.467
|% 0,00
|
|CONSE
|7,84
|327.283.485
|% 0,00
|
|OYAKC
|16,26
|557.272.821
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6103
|% 0,01
|
|Euro
|18,7325
|18,7527
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,5416
|21,6497
|% -0,10
|
|Frank
|18,7835
|18,8966
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,59
|
|Altın Gr.
|996
|996
|0,85
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.691
|6.767
|-1,00
|
|Yarım
|3.260
|3.306
|0,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516