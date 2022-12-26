***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Pınar Saatcıoğlu 23/12/2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği son bulmuştur.İletişim adresi olarak investorrelations@aksaenerji.com.tr kullanılmasını rica ederiz.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yeni üyesi daha sonra açıklanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089699BIST