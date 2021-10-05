***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hak Kullanım Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 613.169.118Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.226.338.236Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 293.896.220 293.896.220,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 NâmaB Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 319.272.898 319.272.898,000 100,00000 B Grubu B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 613.169.118 613.169.118,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.10.2021İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 247.403.635Geçmiş Yıl Karları (TL) 133.204.785,62Diğer (TL) 232.560.697,38Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.09.2021SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 05.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 613.169.118 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 4.750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.226.338.236 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.10.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Hak Kullanım Tarihi 07.10.2021 olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfEK: 2 AOA Amendment.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967066BIST