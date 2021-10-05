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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.10.2021 16:42



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hak Kullanım Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 613.169.118
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.226.338.236

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 293.896.220 293.896.220,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 Nâma
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 319.272.898 319.272.898,000 100,00000 B Grubu B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 613.169.118 613.169.118,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.10.2021

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 247.403.635
Geçmiş Yıl Karları (TL) 133.204.785,62
Diğer (TL) 232.560.697,38


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 24.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 05.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 613.169.118 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 4.750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.226.338.236 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.10.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Hak Kullanım Tarihi 07.10.2021 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2 AOA Amendment.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967066


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