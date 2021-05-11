***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Elektrik Ticareti 50000000 50000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Energy Company Ghana Limited Elektrik Üretimi 500000 375000 USD 75,00 Bağlı OrtaklıkAksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. Elektrik Üretimi 7704386 7704386 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Ghana B.V. Holding Şirketi 428537 428537 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Uzbekistan Investment B.V. Holding Şirketi 30803 30803 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Global Investments B.V. Holding Şirketi 640035 640035 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1000000000 999936364 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAksa Madagascar B.V. Holding Şirketi 53698 53698 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Mali S.A. Elektrik Üretimi 15245 15245 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkAksaf Power Ltd. Elektrik Üretimi 1000 1000 USD 100,00 Bağlı Ortaklıkİdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 50000000 49999600 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkOverseas Power Ltd. Mal ve Tedarik Ticareti 1000 1000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkRasa Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 80000000 79999800 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAksa Energy Cameroon Elektrik Üretimi 16859 12644 USD 75 Bağlı OrtaklıkAksa Energy Company Congo Elektrik Üretimi 6200 6200 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Enerji Tashkent LLC Elektrik Üretimi 49854 49854 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkAksa Madagascar SAU Elektrik Üretimi 1000 1000 USD 100 Bağlı OrtaklıkAksa Uzbekistan Bukhara BV Elektrik Üretimi 30069 30069 USD 100 Bağlı OrtaklıkAksa Energy Bukhara FE LLC Elektrik Üretimi 50000 50000 USD 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936117BIST