***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kuzey Kıbrıs Kalecik Fuel-Oil Enerji Santrali: Kalecik Köyü, Yeni İskele, G. Magusa, KKTC Antalya Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Çevrim Santrali: Antalya-Burdur Karayolu 30. km Selimiye (Karadon) Köyü, Antalya Urfa Doğal Gaz Çevrim Santrali: Organize Sanayi 2. Bölge Koçören Köyü Muhtarlığı bitişiği Urfa - Antep Karayolu 16 km. Şanlıurfa Bolu Göynük Termik Santrali: Himmetoğlu Köyü 14780 Göynük/Bolu Mali HFO Santrali: Kati (Mali) Centrale Thermique de Sirakoro Maguetana Boite Postale 1597/Mali Gana HFO Santrali: Heavy Industrial Area Plot No.2/8/9 Tema Ghana Madagaskar HFO Santrali: Soamiandry (A cote de Jirama Centrale Thermique) Ambohimanambola Commune Ambohimangakely District Antananarivo Avadrano Taşkent A ve B Doğal Gaz Çevrim Santralleri: Oybek Street, 18/1 Mirabad District 10015 Taşkent Özbekistan Buhara Doğal Gaz Çevrim Santrali: Rabotiqalmoq, Arabhona MFI11111 Buhara ÖzbekistanYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞABAN CEMİL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0.0008 A Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi BaşkanıAHMET SERDAR NİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 30.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleri Evet Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi ÜyesiNACİ AĞBAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.07.2022 İcrada Görevli Yoktur - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -ÖMER MUZAFFER BAKTIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 30.07.2019 İcrada Görevli - Kazancı Holding Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil - İcra Komitesi ÜyesiKORKUT ÖZTÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 13.01.2021 İcrada Görevli Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Konseyi Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkan YardımcısıMURAT YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Türk bankacılık ve reel sektörlerinde ekonomi ve iş geliştirme konularında danışman Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİLHAN HELVACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.07.2019 İcrada Görevli Değil - Avukat - Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHALİT HAYDAR YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.05.2021 İcrada Görevli Değil Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global A.Ş.?de İcra Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921556 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu başkanlığı. Başkan Yardımcılığı ve ÜyeliğiAhmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Kazancı Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli yöneticilik görevleriNACİ AĞBAL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -ÖMER MUZAFFER BAKTIR Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu ÜyesiKORKUT ÖZTÜRKMEN Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Konseyi ÜyesiMURAT YEŞİLYURT BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türk bankacılık ve reel sektörlerinde ekonomi ve iş geliştirme konularında danışmanİLHAN HELVACI BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Avukat BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Avukat - Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk BürosuHALİT HAYDAR YILDIZ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans Sektörü Profesyoneli BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global A.Ş.de İcra Kurulu ÜyesBARIŞ ERDENİZ İCRA KOMİTESİ ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını İCRA KOMİTESİ ÜYESİ KAZANCI HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİYAŞAR ERKİN ŞAHİNÖZ İCRA KOMİTESİ ÜYESİ Danışman BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İCRA KOMİTESİ ÜYESİ ERKİN ŞAHİNÖZ AKADEMİDE ORTAKCEVDET YALÇIN CFO (Vekaleten) Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler DirektörüMurat Kirazlı Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü Elektrik Mühendisi Enerji Ticareti DirektörüSONER YILDIZ Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Makine Mühendisi Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051130BIST