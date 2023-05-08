***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.05.2023 19:20
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2023
Karar Sayısı
567
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2023 konsolide sorumluluk beyanı kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148294
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0086
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,4674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0327
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.267,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.267,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5013
|19,5052
|% -0,04
|
|Euro
|21,4619
|21,4674
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5352
|24,6583
|% -0,17
|
|Frank
|21,8396
|21,9712
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1855
|5,2115
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,43
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.531
|4.615
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.294
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|1,64
|