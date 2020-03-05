***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2020 16:22
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824562
BIST
17:27112.242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.456,75
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:276,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:276,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0598
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:27325,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,36
|Açılış
|: 325,56
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
325,57
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.056.205
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.205.255
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,22
|177.467.429
|% 11,05
|
|BURVA
|16,00
|297.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|56.490.257
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.649.032
|% -5,31
|
|THYAO
|11,82
|843.481.103
|% 0,60
|
|ASELS
|30,40
|836.840.544
|% 2,08
|
|GARAN
|10,38
|558.569.285
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,57
|316.914.500
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|314.719.258
|% 2,38
|
|ODAS
|2,15
|314.719.258
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|316.914.500
|% 0,39
|
|KARSN
|1,94
|230.384.484
|% 0,52
|
|THYAO
|11,82
|843.481.103
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,74
|176.865.624
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8631
|7,9025
|% 0,85
|
|Frank
|6,3912
|6,4297
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6214
|1,6295
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|18,89
|
|Altın Gr.
|325
|326
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-0,16
|