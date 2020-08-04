***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 13:54
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864515
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0354
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05446,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,53
|Açılış
|: 446,28
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,07
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|10,34
|24.645.985
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|57.777.807
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|7.383.850
|% 9,95
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.901.588
|% -10,00
|
|OZBAL
|2,97
|5.030.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|485.445
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ASELS
|34,40
|1.601.263.195
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,13
|1.531.978.005
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.465.463.362
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.247.392.628
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,05
|758.216.601
|% -3,63
|
|EKGYO
|2,13
|1.531.978.005
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.271.227
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.469.018
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.235.705
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.465.463.362
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0663
|9,1118
|% 0,08
|
|Frank
|7,5799
|7,6255
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|16,13
|
|Altın Gr.
|446
|447
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.959
|8,50
|
|Tam
|3.011
|3.045
|8,80
|
|Yarım
|1.462
|1.484
|4,30
|
|Çeyrek
|733
|744
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,65
|0,21
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