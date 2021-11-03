***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 12:51
***AKSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974176
BIST
12:571.513
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,19
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.511
12:579,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0888
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
12:5711,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1080
|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
12:57558,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 6,66
|Açılış
|: 555,52
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
555,72
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler12:57
|IHAAS
|5,06
|25.055.126
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,40
|36.697.010
|% 9,32
|
|PRKAB
|24,34
|122.790.809
|% 8,37
|
|ERBOS
|131,80
|154.245.260
|% 7,33
|
|TUREX
|12,86
|44.494.290
|% 5,93
|
|CANTE
|12,92
|85.745.609
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.887.454
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.853.256
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.142.084
|% -9,81
|
|NUGYO
|11,42
|30.706.928
|% -9,65
|
|GARAN
|10,02
|2.076.722.485
|% -1,38
|
|THYAO
|15,25
|912.286.685
|% -1,55
|
|TSPOR
|5,14
|724.434.113
|% -4,28
|
|SISE
|8,66
|696.409.702
|% 0,46
|
|EREGL
|18,62
|483.650.761
|% -2,46
|
|GARAN
|10,02
|2.076.722.485
|% -1,38
|
|EKGYO
|1,97
|362.600.948
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,79
|483.489.808
|% -1,41
|
|TSKB
|1,35
|195.512.418
|% -1,46
|
|TSPOR
|5,14
|724.434.113
|% -4,28
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6865
|9,6912
|% 0,92
|
|Euro
|11,2240
|11,2313
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,2485
|13,3150
|% 1,63
|
|Frank
|10,6612
|10,7254
|% 1,95
|
|Riyal
|2,5915
|2,6045
|% 1,54
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,24
|
|Altın Gr.
|555
|556
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|40,56
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|19,62
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,12
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-1,38
|