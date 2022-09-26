***AKSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.09.2022 16:05
***AKSEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Servet Ünsalan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065259
BIST
16:313.247
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -34,73
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
16:3118,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
16:3117,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0224
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
16:31975,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,18
|Açılış
|: 975,33
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler16:29
|GRNYO
|4,62
|7.291.726
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.342.599
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.317.903
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|182.073.099
|% 9,95
|
|ALKIM
|31,42
|285.123.220
|% 9,94
|
|PINSU
|5,85
|24.241.376
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.513.412
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.109.766
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.466.133
|% -9,98
|
|VESTL
|37,46
|2.480.830.259
|% 4,75
|
|THYAO
|69,25
|2.296.220.302
|% -2,26
|
|SASA
|64,45
|2.237.056.619
|% 4,12
|
|HEKTS
|53,40
|1.635.393.935
|% 5,53
|
|ISCTR
|7,38
|1.398.735.060
|% -5,75
|
|SKBNK
|2,28
|515.927.109
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,89
|815.242.511
|% -2,02
|
|KATMR
|1,80
|362.573.803
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,72
|1.381.932.843
|% -3,17
|
|ZOREN
|4,66
|946.349.681
|% 4,25
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4358
|18,4462
|% 0,17
|
|Euro
|17,8273
|17,8701
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,9546
|20,0546
|% 0,14
|
|Frank
|18,5826
|18,6945
|% -0,51
|
|Riyal
|4,8907
|4,9152
|% 0,23
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,63
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.616
|6.716
|-19,00
|
|Tam
|6.658
|6.735
|-27,00
|
|Yarım
|3.239
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,02
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,54
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 76 kaybederek (% -1.37 ) 3, 507
-
16:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, YKBNK
-
16:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VESTL, THYAO, SASA
-
16:44XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 40, 840.00 milyon TL de
-
16:44KRPLS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 574, 122 adet işlem