***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.10.2021 16:24
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFT32213 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 109.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.200.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 155
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT32213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.200.000
İhraç Fiyatı 0,91634
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.03.2022
Kayıt Tarihi 23.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.200.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.200.000-TL nominal tutarlı, 155 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 20 Ekim 2021, itfa tarihi 24 Mart 2022 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971559
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