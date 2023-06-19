***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKarlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 36.353.239,807 36.353.239,807B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 768.646.760,193 768.646.760,193Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 805.000.000 TL 0 TL 0 TL 805.000.000 TLEk AçıklamalarYönetim Kurulu'muzca1. Şirketimizin paylarının %100' üne sahip olduğu bağlı ortaklığımız Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin ("Karlıtepe") Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) ("Tebliğ") 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme"),2. Şirketimiz, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme işlemi neticesinde Şirketimizde sermaye artırımı yapılmayacağından ve herhangi bir pay ihracı gerçekleşmeyeceğinden, Birleşme'nin TTK'nın 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,3. Kolaylaştırılmış usulde yapılacak birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) hükümlerine göre herhangi bir ayrılma hakkı doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine,4. Birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru kapsamında, Birleşme'ye taraf şirketlerin SPK'nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,5. Birleşme'ye ilişkin olarak yeminli mali müşavirlik raporu temin edilmesine,6. Söz konusu Birleşme işlemi kapsamında, Birleşme Sözleşmesi'nin kabulüne,7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, birleşme işleminin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2. maddesinde yer alan Birleşme Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2. maddesinde yer alan Bağımsız Denetim Raporu'nun hazırlanmamasına,8. Gerekli bilgi ve belgeler ile SPK'ya ve ilgili yerlere başvuru yapılmasına, gerekli onaylar alındıktan sonra işbu kararın tescil ve ilanına,9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2. maddesi uyarınca birleşme işlemi ile birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına, Birleşme'ye ilişkin gerekli iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket imza sirkülerine göre yetkili ve görevli kılınmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160167BIST