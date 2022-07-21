***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.07.2022 17:09
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 34/1/ğ Maddesi Kapsamında Yapılan Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
18.07.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 34. maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi uyarınca yapılan ve Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel'in yapı ruhsatı alımına ilişkin olarak hazırlanan Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047177
BIST
17:082.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,53
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
17:0817,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1055
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
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17,7325
En Düşük
17,5641
17:0818,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1339
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:08971,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,73
|Açılış
|: 971,97
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,44
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:06
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.120.975
|% 9,99
|
|KAPLM
|56,25
|57.884.844
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|15.167.104
|% 9,96
|
|MARKA
|2,99
|2.171.224
|% 9,93
|
|LIDER
|24,54
|149.765.453
|% -8,43
|
|HUBVC
|8,95
|23.371.991
|% -5,79
|
|ALKA
|41,00
|41.479.794
|% -5,40
|
|CANTE
|50,80
|21.570.580
|% -4,69
|
|SANFM
|15,89
|15.447.414
|% -4,56
|
|THYAO
|51,65
|3.700.291.027
|% 0,58
|
|SISE
|21,22
|1.313.210.138
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,06
|985.780.265
|% 1,66
|
|ODAS
|3,73
|938.761.009
|% 4,19
|
|EREGL
|27,94
|895.253.258
|% -1,06
|
|EKGYO
|3,06
|985.780.265
|% 1,66
|
|ODAS
|3,73
|938.761.009
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,31
|290.399.320
|% 5,65
|
|TSKB
|2,32
|378.265.538
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,62
|681.779.122
|% 0,43
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0425
|18,0699
|% 0,81
|
|Euro
|18,2400
|18,2500
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,0562
|21,1618
|% 0,16
|
|Frank
|18,1607
|18,2701
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6968
|4,7203
|% 0,58
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|972
|972
|11,73
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.627
|6.691
|83,00
|
|Yarım
|3.229
|3.273
|44,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.637
|22,00
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
Seans Raporu
17:06
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17:21SANFM
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 164 adet işlem
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 49 kaybederek (% -0.07 ) 2, 226
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17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, MARKA, VANGD, AVTUR, COSMO