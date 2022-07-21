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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

21.07.2022 17:09
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 34/1/ğ Maddesi Kapsamında Yapılan Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
18.07.2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 34. maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi uyarınca yapılan ve Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel'in yapı ruhsatı alımına ilişkin olarak hazırlanan Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. 
Saygılarımızla, 
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047177


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Altın Gr. 972 972 11,73  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.627 6.691 83,00  
Yarım 3.229 3.273 44,00  
Çeyrek 1.619 1.637 22,00  
Gümüş Gr. 10,64 10,66 0,07  
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