***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2024 19:35
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Erenköy 378 Ada 25 Parsel'e ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231605
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2159
|Açılış
|: 29,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7710
En Düşük
29,4693
17:5932,6120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0855
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5587
17:591.973,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.972,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7226
|29,7293
|% 0,73
|
|Euro
|32,5854
|32,6120
|% -0,26
|
|Sterlin
|37,4497
|37,6375
|% 0,05
|
|Frank
|34,8441
|35,0540
|% -0,36
|
|Riyal
|7,9040
|7,9436
|% 0,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,72
|23,74
|% 0,66
|
|Platin
|990,35
|992,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.081,96
|1.087,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,32
|76,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,09
|2.064,37
|% 0,66
|