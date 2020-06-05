***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.06.2020 18:13
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -426.037 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 292.892.073 54.696.807 785.763.627 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.029.882.607 -1.029.882.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.068 2.624.308 2.373.369 -1.265.254 -25.937.430 -22.150.939 -22.150.939
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.364.338 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -371.969 0 0 0 0 0 0 0 0 5.391.931 1.335.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.396.410 0 54.696.807 0 1.815.141.897 -25.937.430 0 3.608.150.141 3.608.150.141
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -1.148.542 7.370.271 -54.702.922 0 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
549.043.489 -549.043.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
566.458 1.121.744 19.184.182 0 -107.530.816 -86.658.432 -86.658.432
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-851.954 851.954 -851.954 -851.954 -851.954
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.444.365 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -582.084 0 0 0 0 0 0 0 0 8.492.015 -35.518.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.545.011 0 54.696.807 0 2.432.420.778 -107.530.816 0 3.932.940.174 3.932.940.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.143.526 77.231.156
Dönem Karı (Zararı)
-107.530.816 -25.937.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
163.953.435 99.570.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 950.257 1.077.787
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 1.614.221 1.627.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
573.423 3.976.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.976.462 33.285.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
124.278.543 92.062.098
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 0 -31.625.375
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 0 -31.625.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
324.393 599.849
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 324.393 599.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
108.940 46.111
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
127.196 -1.094.953
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -384.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.184.332 21.309.100
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.262.797 10.608.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.315.904 -1.028.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.315.904 -1.028.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.007.609 -2.296.603
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.456.899 2.667.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.456.899 2.667.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.666.717 11.358.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.207.151 -7.234.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.873.868 18.592.639
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
96.606.951 94.942.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.298.541 -17.317.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-164.884 -393.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.973.898 2.973.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.368 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.368 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-885.290 -216.303
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-885.290 -216.303
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.186.976 -374.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.709.473 -131.810.213
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-851.954 -504.337
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 526.710.100 905.758.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -546.828.250 -943.439.130
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.705.551 81.100
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-12.416.323 -2.290.866
Ödenen Faiz
6 -46.823.796 -93.865.978
Alınan Faiz
2.795.199 2.450.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.460.155 -51.605.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.471.770 6.230.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.931.925 -45.374.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 246.302.394 96.124.337
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 261.234.319 50.749.649
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 261.234.319 246.302.394
Finansal Yatırımlar
5 17.183.931 10.921.134
Ticari Alacaklar
57.105.345 77.163.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 38.416 23.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 57.066.929 77.139.590
Diğer Alacaklar
2.592.331 2.113.534
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.592.331 2.113.534
Türev Araçlar
6.773.691 3.740.888
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 6.773.691 3.425.449
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 0 315.439
Stoklar
12 13.417.947 20.904.892
Proje Halindeki Stoklar
12 440.935.073 433.819.841
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.692.015 4.316.006
Diğer Dönen Varlıklar
523.342 366.355
ARA TOPLAM
807.457.994 799.648.318
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
807.457.994 799.648.318
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
334.258 564.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 334.258 564.642
Diğer Alacaklar
14.971.193 14.185.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 13.349.004 12.631.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.622.189 1.553.953
Türev Araçlar
4.286.045 4.339.918
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 4.286.045 4.339.918
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 28.489.879 27.813.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.406.403.815 5.403.103.276
Maddi Duran Varlıklar
29.035.757 29.203.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.847.166 5.842.799
Şerefiye
707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.139.991 5.135.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.171.607 11.664.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
466.537 474.453
Diğer Duran Varlıklar
14 2.136.985 2.044.826
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
2.136.985 2.044.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.504.143.242 5.499.236.273
TOPLAM VARLIKLAR
6.311.601.236 6.298.884.591
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 534.026.544 584.781.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 354.736.167 299.631.154
Ticari Borçlar
14.412.392 13.085.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 7.176.528 4.274.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.235.864 8.810.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.198.964 1.669.278
Diğer Borçlar
8.749.920 6.252.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.749.920 6.252.253
Türev Araçlar
8.541.705 30.223.912
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 446.152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 8.541.705 29.777.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 14.543.139 8.722.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
543.018 129.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.282.608 9.465.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.033.986 736.430
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.248.622 8.728.755
ARA TOPLAM
946.034.457 953.960.198
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
946.034.457 953.960.198
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.411.127.628 1.289.652.762
Ticari Borçlar
3.644.545 3.125.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.644.545 3.125.366
Türev Araçlar
11.662.655 24.355.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 11.662.655 24.355.539
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.473.669 5.483.069
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.718.108 1.857.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.718.108 1.857.097
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.432.626.605 1.324.473.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.378.661.062 2.278.434.031
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.932.940.174 4.020.450.560
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.444.365 -4.592.411
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-582.084 -1.148.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-582.084 -1.148.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-582.084 -1.148.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.026.725 -47.332.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.492.015 7.370.271
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.518.740 -54.702.922
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.518.740 -54.702.922
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.545.011 116.693.057
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.432.420.778 1.884.229.243
Net Dönem Karı veya Zararı
-107.530.816 549.043.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.932.940.174 4.020.450.560
TOPLAM KAYNAKLAR
6.311.601.236 6.298.884.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 104.827.458 108.018.517
Satışların Maliyeti
16 -32.368.186 -24.795.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.459.272 83.223.313
BRÜT KAR (ZARAR)
72.459.272 83.223.313
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.276.279 -9.441.444
Pazarlama Giderleri
17 -887.737 -1.005.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.782.466 11.426.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.889.889 -8.346.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.187.833 75.856.284
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 32.010.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -324.393 -599.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.863.440 107.266.625
Finansman Gelirleri
20 33.198.901 10.331.726
Finansman Giderleri
20 -206.484.217 -143.489.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-107.421.876 -25.891.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-108.940 -46.111
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-101.024 -99.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.916 53.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.530.816 -25.937.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.530.816 -25.937.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-107.530.816 -25.937.430
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
566.458 54.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
566.458 54.068
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.305.926 3.732.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.121.744 2.624.308
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 19.184.182 2.373.369
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19.184.182 2.373.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -1.265.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 -1.265.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.872.384 3.786.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.658.432 -22.150.939
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-86.658.432 -22.150.939
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849609
BIST