***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -426.037 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 292.892.073 54.696.807 785.763.627 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.029.882.607 -1.029.882.607 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.068 2.624.308 2.373.369 -1.265.254 -25.937.430 -22.150.939 -22.150.939Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.364.338 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -371.969 0 0 0 0 0 0 0 0 5.391.931 1.335.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.396.410 0 54.696.807 0 1.815.141.897 -25.937.430 0 3.608.150.141 3.608.150.141Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -1.148.542 7.370.271 -54.702.922 0 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 549.043.489 4.020.450.560 4.020.450.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler549.043.489 -549.043.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)566.458 1.121.744 19.184.182 0 -107.530.816 -86.658.432 -86.658.432Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-851.954 851.954 -851.954 -851.954 -851.954Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -5.444.365 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -582.084 0 0 0 0 0 0 0 0 8.492.015 -35.518.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.545.011 0 54.696.807 0 2.432.420.778 -107.530.816 0 3.932.940.174 3.932.940.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.143.526 77.231.156Dönem Karı (Zararı)-107.530.816 -25.937.430Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler163.953.435 99.570.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 950.257 1.077.787Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18 1.614.221 1.627.633Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler573.423 3.976.610Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.976.462 33.285.593Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler124.278.543 92.062.098Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 0 -31.625.375Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler11 0 -31.625.375Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler324.393 599.849İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 324.393 599.849Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler108.940 46.111Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler127.196 -1.094.953Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -384.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.184.332 21.309.100Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.262.797 10.608.575Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.315.904 -1.028.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)27.315.904 -1.028.651Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.007.609 -2.296.603Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.456.899 2.667.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.456.899 2.667.411İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.666.717 11.358.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.207.151 -7.234.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16.873.868 18.592.639Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları96.606.951 94.942.208Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.298.541 -17.317.737Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-164.884 -393.315YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.973.898 2.973.887Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri98.368 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri98.368 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-885.290 -216.303Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-885.290 -216.303Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.564.815Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.186.976 -374.625FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.709.473 -131.810.213İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-851.954 -504.337İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 526.710.100 905.758.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -546.828.250 -943.439.130Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.705.551 81.100Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-12.416.323 -2.290.866Ödenen Faiz6 -46.823.796 -93.865.978Alınan Faiz2.795.199 2.450.290YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.460.155 -51.605.170Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.471.770 6.230.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.931.925 -45.374.688DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 246.302.394 96.124.337DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 261.234.319 50.749.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 261.234.319 246.302.394Finansal Yatırımlar5 17.183.931 10.921.134Ticari Alacaklar57.105.345 77.163.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 38.416 23.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 57.066.929 77.139.590Diğer Alacaklar2.592.331 2.113.534İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.592.331 2.113.534Türev Araçlar6.773.691 3.740.888Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 6.773.691 3.425.449Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 0 315.439Stoklar12 13.417.947 20.904.892Proje Halindeki Stoklar12 440.935.073 433.819.841Peşin Ödenmiş Giderler9 7.692.015 4.316.006Diğer Dönen Varlıklar523.342 366.355ARA TOPLAM807.457.994 799.648.318TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR807.457.994 799.648.318DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar334.258 564.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 334.258 564.642Diğer Alacaklar14.971.193 14.185.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 13.349.004 12.631.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.622.189 1.553.953Türev Araçlar4.286.045 4.339.918Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 4.286.045 4.339.918Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 28.489.879 27.813.159Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.406.403.815 5.403.103.276Maddi Duran Varlıklar29.035.757 29.203.459Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.847.166 5.842.799Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.139.991 5.135.624Peşin Ödenmiş Giderler9 12.171.607 11.664.258Ertelenmiş Vergi Varlığı466.537 474.453Diğer Duran Varlıklar14 2.136.985 2.044.826İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar2.136.985 2.044.826TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.504.143.242 5.499.236.273TOPLAM VARLIKLAR6.311.601.236 6.298.884.591KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 534.026.544 584.781.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 354.736.167 299.631.154Ticari Borçlar14.412.392 13.085.158İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 7.176.528 4.274.506İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.235.864 8.810.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.198.964 1.669.278Diğer Borçlar8.749.920 6.252.253İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.749.920 6.252.253Türev Araçlar8.541.705 30.223.912Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 0 446.152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 8.541.705 29.777.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 14.543.139 8.722.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü543.018 129.040Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.282.608 9.465.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.033.986 736.430Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.248.622 8.728.755ARA TOPLAM946.034.457 953.960.198TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER946.034.457 953.960.198UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.411.127.628 1.289.652.762Ticari Borçlar3.644.545 3.125.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.644.545 3.125.366Türev Araçlar11.662.655 24.355.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 11.662.655 24.355.539Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.473.669 5.483.069Uzun Vadeli Karşılıklar1.718.108 1.857.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.718.108 1.857.097TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.432.626.605 1.324.473.833TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.378.661.062 2.278.434.031ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.932.940.174 4.020.450.560Ödenmiş Sermaye430.091.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-5.444.365 -4.592.411Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-582.084 -1.148.542Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-582.084 -1.148.542Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-582.084 -1.148.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.026.725 -47.332.651Yabancı Para Çevrim Farkları8.492.015 7.370.271Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.518.740 -54.702.922Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.518.740 -54.702.922Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.545.011 116.693.057Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.432.420.778 1.884.229.243Net Dönem Karı veya Zararı-107.530.816 549.043.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.932.940.174 4.020.450.560TOPLAM KAYNAKLAR6.311.601.236 6.298.884.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 104.827.458 108.018.517Satışların Maliyeti16 -32.368.186 -24.795.204TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.459.272 83.223.313BRÜT KAR (ZARAR)72.459.272 83.223.313Genel Yönetim Giderleri17 -8.276.279 -9.441.444Pazarlama Giderleri17 -887.737 -1.005.966Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 10.782.466 11.426.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -7.889.889 -8.346.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.187.833 75.856.284Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 0 32.010.190Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -324.393 -599.849FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.863.440 107.266.625Finansman Gelirleri20 33.198.901 10.331.726Finansman Giderleri20 -206.484.217 -143.489.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-107.421.876 -25.891.319Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-108.940 -46.111Dönem Vergi (Gideri) Geliri-101.024 -99.194Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.916 53.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-107.530.816 -25.937.430DÖNEM KARI (ZARARI)-107.530.816 -25.937.430Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-107.530.816 -25.937.430Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar566.458 54.068Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)566.458 54.068Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar20.305.926 3.732.423Yabancı Para Çevrim Farkları1.121.744 2.624.308Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 19.184.182 2.373.369Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19.184.182 2.373.369Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -1.265.254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 -1.265.254DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.872.384 3.786.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-86.658.432 -22.150.939Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-86.658.432 -22.150.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849609BIST