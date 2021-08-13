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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 18:21



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -4.592.411 50.712.389 -4.109.167 -73.622 -1.074.920 7.370.271 -54.702.922 116.693.057 54.696.807 1.884.229.243 4.020.450.560
Transferler
549.043.489 -549.043.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.963 146.901 2.545.422 20.641.285 -213.322.481 -189.900.910 -189.900.910
Sermaye Arttırımı
124.608.000
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 16,94 462.737 % 10,00  
VKING 7,60 4.478.462 % 9,99  
SUMAS 81,00 1.223.932 % 9,98  
ISKPL 41,70 83.921.988 % 9,97  
IZFAS 6,20 5.705.150 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5264 8,5296 % -0,13  
Euro 10,0694 10,0788 % 0,15  
Sterlin 11,7926 11,8518 % 0,28  
Frank 9,2790 9,3349 % 0,73  
Riyal 2,2674 2,2788 % -0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 25,20  
Altın Gr. 488 488 6,41  
Cumhuriyet 3.233 3.282 27,00  
Tam 3.219 3.302 30,94  
Yarım 1.556 1.597 14,96  
Çeyrek 780 799 7,48  
Gümüş.Ons 23,75 23,79 0,58  
Gümüş Gr. 6,52 6,54 0,16  
B. Petrol 70,72 70,72 -0,59  
Seans Raporu 18:05
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