***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler554.699.850 121.877.344 870.289.152 -219.131 50.712.389 -4.109.167 -1.025.675 15.768.639 -22.389.631 112.319.777 54.696.807 2.313.038.012 -458.444.388 3.607.213.978 3.607.213.978Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-458.444.388 458.444.388 0Sermaye Arttırımı250.300.150 160.787 250.460.937 250.460.937Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler26.604.083 26.203.527İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 16.764.261 9.920.455İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.839.822 16.283.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.921.357 4.792.766Diğer Borçlar676.009.250 413.899.892İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 665.331.423 399.286.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.677.827 14.613.602Türev Araçlar10 1.061.234 2.677.325Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.061.234 2.677.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.945.618 3.480.349Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü668.981 743.521Kısa Vadeli Karşılıklar15 16.959.185 15.422.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.485.646 850.232Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.473.539 14.572.207ARA TOPLAM1.623.225.441 1.245.928.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.623.225.441 1.245.928.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.415.786.481 2.335.504.936Ticari Borçlar6.100.120 5.408.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.100.120 5.408.831Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.091.492 1.447.311Uzun Vadeli Karşılıklar3.646.511 2.999.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.646.511 2.999.534TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.426.624.604 2.345.360.612TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.049.850.045 3.591.288.786ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.993.864.365 4.138.127.237Ödenmiş Sermaye20 805.000.000 805.000.000Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı-10.278.607 -10.278.607Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.873.176 50.873.176Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.694.901 -2.069.556Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.694.901 -2.069.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.694.901 -2.069.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)98.848.786 47.017.238Yabancı Para Çevrim Farkları49.497.359 44.906.824Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)49.351.427 2.110.414Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)49.351.427 2.110.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.379.253 122.379.253Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.082.451.597 1.844.534.148Net Dönem Karı veya Zararı-196.469.075 237.917.449TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.993.864.365 4.138.127.237TOPLAM KAYNAKLAR8.043.714.410 7.729.416.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 156.463.915 69.248.122Satışların Maliyeti16 -37.026.739 -18.992.561TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)119.437.176 50.255.561BRÜT KAR (ZARAR)119.437.176 50.255.561Genel Yönetim Giderleri17 -12.335.142 -8.201.881Pazarlama Giderleri17 -1.066.215 -633.114Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 11.751.906 6.194.383Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.189.292 -6.433.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.598.433 41.181.714Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -651.519 -482.544FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.946.914 40.699.170Finansman Gelirleri19 71.101.029 31.983.835Finansman Giderleri19 -377.615.980 -312.264.517SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-195.568.037 -239.581.512Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-901.038 -44.138Dönem Vergi (Gideri) Geliri-682.369 -41.396Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-218.669 -2.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-196.469.075 -239.625.650DÖNEM KARI (ZARARI)-196.469.075 -239.625.650Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-196.469.075 -239.625.650Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 20 -0,24000000 -0,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar374.655 372.535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)374.655 372.535Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar51.831.548 17.577.899Yabancı Para Çevrim Farkları4.590.535 4.939.556Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 47.241.013 12.638.343DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.206.203 17.950.434TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.262.872 -221.675.216Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-144.262.872 -221.675.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027909BIST