***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bakanlık Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Ek Açıklamalar15/02/2022 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadili talebine ilişkin başvurumuz Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00072558339 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, onaylanmış hali ile 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Akiş GYO-Esas Sözleşme 8. Madde Tadil Metni.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Bildirim Yazısı.pdfEK: 4 Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008986BIST