***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2022 12:13
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bakanlık Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Ek Açıklamalar
15/02/2022 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadili talebine ilişkin başvurumuz Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00072558339 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, onaylanmış hali ile 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akiş GYO-Esas Sözleşme 8. Madde Tadil Metni.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Bildirim Yazısı.pdf
EK: 4 Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008986
BIST