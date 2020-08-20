***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 17:49
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin, HSBC Bank A.Ş'den ("Banka") kullanmış olduğu 2023-2024 vadeli ve vade tarihinde balon ödemeler de içeren 88.691.095 USD anapara tutarlı kredilerinin Şirketimiz ve Banka'nın mutabakatı ile 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, vade sonunda % 30 balon ödeme içerecek ve kalan tutar aylık eşit taksitli olacak şekilde yenilenmesine ve ilgili şartları düzenleyecek tadil sözleşmesi imzalanmasına,
Ayrıca HSBC Londra'dan kullanılmış kredilerin bir kısmını kapatmak üzere Banka'dan yukarıda belirtilen şartlarda 11.000.000 USD tutarında bir kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Bu işlem sonrasında Şirketimizin toplam borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu etkileyecek şekilde uzayacaktır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870440
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|DGGYO
|10,67
|11.483.629
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|
|BERA
|8,47
|31.453.485
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
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|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|63.975.918
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|174.355.831
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|32.436.305
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|
|TUPRS
|91,70
|4.064.392.502
|% 6,69
|
|PETKM
|4,65
|3.928.461.584
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|
|GARAN
|7,15
|1.034.348.164
|% -1,79
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,02
|858.197.455
|% -1,94
|
|PETKM
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|3.928.461.584
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,02
|858.197.455
|% -1,94
|
|ZOREN
|2,91
|645.522.619
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,06
|605.282.756
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,54
|258.648.878
|% 2,67
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3480
|7,3500
|% 0,84
|
|Euro
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|8,7076
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,6350
|9,6833
|% 1,14
|
|Frank
|1,9536
|1,9634
|% 0,75
|
|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|1.942
|13,50
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|Altın Gr.
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|459
|6,39
|
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|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,13
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
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