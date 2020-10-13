***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 17:37
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Ada N 378 ve Parsel N 25' de kayıtlı taşınmazda yapılacak Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın ince yapı inşaatı işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak ince yapı inşaatı işleri için Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.' nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirketimiz ile Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilecek Bina İnce İnşaat İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881216
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18:051.175
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
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|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
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|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
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|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
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|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
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|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
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|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
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|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
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|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
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|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
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|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
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|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
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|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
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|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
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|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
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|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
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|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9147
|7,9189
|% 0,38
|
|Euro
|9,2907
|9,2979
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,2412
|10,2925
|% -0,31
|
|Frank
|8,6223
|8,6742
|% -0,18
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|Riyal
|2,1042
|2,1147
|% 0,39
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-27,69
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|Altın Gr.
|482
|483
|-5,06
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|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
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|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
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|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
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|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
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|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,89
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|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,19
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|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,73
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