***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2020 - 07.08.2019 - 18.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)
Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.09.2020 tarihli, 07.08.2019 tarihli ve 18.12.2018 tarihli KAP açıklamalarımızda belirtildiği üzere Şirketimizin sahip ve maliki bulunduğu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta No. 106, Ada No. 1435 ve Parsel No. 39'da kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak, anılan parselin meri plan kararlarının korunmasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.05.2016 tarihli ve 744 sayılı kararı ile bu kararın davacıya bildirimine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nün 24.06.2016 tarihli ve 122396 sayılı işleminin iptali talebi ile davacı tarafından davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine T.C. İstanbul 3. İdare Mahkemesi nezdinde 2016/1486 Esas sayılı dosya ile açılan davada, anılan mahkemece 12.01.2017 tarihli, Esas No. 2016/1486 ve Karar No. 2017/65 sayılı kararı ile davanın kabulüne dair verilen karar ile ilgili olmak üzere davalı idarece yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin T.C. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 18.04.2017 tarihli, Esas No. 2017/195 ve Karar No. 2017/278 sayılı kararının davalı idare tarafından temyizi üzerine T.C. Danıştay 6. Dairesi'nce 03.10.2018 tarihli, Esas No. 2017/2154 ve Karar No. 2018/7384 sayılı kararı ile T.C. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 18.04.2017 tarihli, Esas No. 2017/195 ve Karar No. 2017/278 sayılı kararının bozulmasına ve dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine oybirliği ile kesin şekilde karar verilmiştir. Danıştay'ın söz konusu bozma kararı üzerine, dava, T.C. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 2018/2893 Esas sayılı dosya numarasına kaydedilmiş olup, söz konusu İdari Dava Dairesi'nce Şirketimizin davalı idare yanında müdahil olarak davaya katılma isteminin kabulüne karar verilmiş ve akabinde 24.06.2019 tarihli, Esas No. 2018/2893 ve Karar No. 2019/1239 sayılı kararı ile önceki kararında ısrar edilmesine (direnilmesine) karar verilmiştir. Söz konusu ısrar kararına karşı Şirketimizce temyiz yoluna başvurulmuştur. Temyiz incelemesi neticesinde T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 27.02.2020 tarihli, Esas No. 2019/2396 ve Karar No. 2020/526 sayılı kararı ile T.C. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 24.06.2019 tarihli, Esas No. 2018/2893 ve Karar No. 2019/1239 sayılı ısrar (direnme) kararının bozulmasına kesin olarak karar verilmiştir. Direnme kararının bozulmasına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kesin kararı doğrultusunda T.C. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi tarafından 22.10.2020 tarihli, Esas No. 2020/1367 ve Karar No. 2020/1350 sayılı kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun bozma kararına uyulmasına, T.C. İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 12.01.2017 tarihli, Esas No. 2016/1486 ve Karar No. 2017/65 sayılı kararının kaldırılmasına ve dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.