***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/11/2014, 28/12/2015, 25/04/2016, 03/06/2016, 18/11/2016, 27/01/2017, 17/03/2017, 14/07/2017, 09/11/2017, 15/02/2018, 18/05/2018, 16/07/2018, 07/09/2018, 24/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDavanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi kararı davacı tarafça temyiz edilmiş olup, davalılarca temyize cevap verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904204BIST