***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 17:15
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/11/2014, 28/12/2015, 25/04/2016, 03/06/2016, 18/11/2016, 27/01/2017, 17/03/2017, 14/07/2017, 09/11/2017, 15/02/2018, 18/05/2018, 16/07/2018, 07/09/2018, 24/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi kararı davacı tarafça temyiz edilmiş olup, davalılarca temyize cevap verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904204
BIST
17:371.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:377,4000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:378,9781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:37442,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 442,75
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:37
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.341.447
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,71
|11.401.208
|% -9,01
|
|PKENT
|1.449,00
|6.458.129
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,90
|2.419.290.984
|% 5,68
|
|ODAS
|4,01
|1.580.767.657
|% 5,25
|
|PETKM
|5,27
|1.438.828.505
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,10
|1.404.437.406
|% 2,60
|
|GARAN
|9,61
|1.048.008.480
|% -1,54
|
|ODAS
|4,01
|1.580.767.657
|% 5,25
|
|TSKB
|1,99
|709.074.686
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|469.795.570
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|715.936.310
|% 0,00
|
|PETKM
|5,27
|1.438.828.505
|% 2,93
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3975
|7,4000
|% -0,14
|
|Euro
|8,9715
|8,9781
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0779
|10,1284
|% -0,30
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,28
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:48ORGE
Yüzde 5.09 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 195 adet işlem
-
17:46AYCES
Yüzde 9.90 oranında artışla 100.50 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 171 adet işlem
-
17:45ALKIM
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 252, 799 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 94 kaybederek (% -0.14 ) 1, 359
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TBORG, GOLTS, YAPRK, VERTU, OZBAL, AKSEN, GEDIK, DIRIT, BNTAS