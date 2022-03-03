***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 18:29
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'ca,
Şirketimiz tarafından 31.03.2022 tarihinde yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi" maddesinin yer alması nedeniyle
1- Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 28.02.2022 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun bulunan Sayın Berna ÜLMAN, Sayın Ayşe Ebru DORMAN ve Sayın Ferda BESLİ' nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,
2- İşbu karar doğrultusunda, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacak olan "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde Yönetim Kurulu Üye adaylarımız hakkında bilgi verilmesine,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007008
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|ASUZU
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|44.897.975
|% 10,00
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|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
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|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
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|KOZAA
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|516.438.403
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|IPEKE
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|167.663.017
|% 9,95
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|KZBGY
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|13.280.483
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|AKFGY
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|SANEL
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|10.851.447
|% -8,16
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|KONKA
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|THYAO
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|EREGL
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|3.515.778.363
|% 2,49
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|ASELS
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|2.135.633.482
|% 3,75
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|GARAN
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|KRDMD
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|YKBNK
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|803.716.280
|% 0,27
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|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
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|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
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|DOHOL
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|362.334.309
|% 2,71
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,1117
|14,1180
|% 0,20
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|Euro
|15,6102
|15,6884
|% -0,13
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|Sterlin
|18,7817
|18,8758
|% -0,21
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|Frank
|15,2758
|15,3678
|% 0,19
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|Riyal
|3,7492
|3,7680
|% 0,14
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,51
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|Altın Gr.
|874
|874
|2,08
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|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
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|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
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|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
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|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
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|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,07
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