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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.10.2022 17:28
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzca,
1) Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 106, Ada N 1435 ve Parsel N 39'da kayıtlı taşınmaz ("TAŞINMAZ") üzerinde mevcut inşaat yapı ruhsatına, tasdikli mimari projesine, yönetim planına, iş programına ve yürürlükteki imar ve inşaat ile ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve toplam dokuz adet bağımsız bölümden müteşekkil bir projenin ("PROJE") anahtar teslimi niteliğinde olmak üzere inşa edilerek Şirketimize üç adet dükkan niteliğinde bağımsız bölümün teslim edilmesi ve ayrıca buna ilaveten olmak üzere Şirketimize sözleşmenin noterlik nezdinde tanzim ve imza tarihine kadar ilk taksit olarak nakden ve defaten 25.000.000,00-TL olmak üzere toplam dört taksitte 30.12.2022 tarihine kadar toplamda 97.000.000,00-TL'nin ödenmesi karşılığında TAŞINMAZ'da inşa edilecek dokuz adet bağımsız bölümden konut niteliğindeki altı adedinin mülkiyetinin, 97.000.000,00-TL'nin tamamının ödenmiş olması kaydıyla ve PROJE'de betonarme karkas, çatı ve duvar imalatlarının bitirildiğinin Şirketimizce tespit edildiği tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde ("TAPU DEVİR TARİHİ") tapu sicili nezdinde yükleniciye devredilmesi amacıyla Şirketimiz, yüklenici FUAT SABRİ BİRGEN İNŞAAT ("YÜKLENİCİ") ve garantör BİRGEN GIDA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ ("GARANTÖR") arasında noterlik nezdinde işbu kararda belirtilen hüküm ve koşullar dahilinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ("SÖZLEŞME") akdedilmesine,
2) SÖZLEŞME'ye konu TAŞINMAZ'da inşa edilecek tüm bağımsız bölümler üzerinde Şirketimiz adına kat irtifakı tesis ettirilmesine ve ayrıca yönetim planının tapuya tescil ettirilmesine,
3) YÜKLENİCİ'nin PROJE'yi SÖZLEŞME hükümlerine ve eklerine uygun şekilde anahtar teslimi olarak tamamlama ve Şirketimize ait bağımsız bölümleri SÖZLEŞME'de ve eklerinde öngörülen usul, süre ve esaslarda teslim etme yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere TAPU DEVİR TARİHİ'nde mülkiyet devri ile eş zamanlı olarak devre konu bağımsız bölümlerden üç adedinin tapu sicil kaydı üzerine Şirketimiz lehine (mevcut banka ipoteğinden sonra gelmek üzere ve serbest dereceden istifade hakkı tanınmak kaydıyla) ikinci derecede toplam 40.000.000,00-TL (kırkmilyon Türk Lirası) bedelli müşterek inşaat teminat ipoteği tesis ettirilmesine ve müşterek inşaat teminat ipoteğinin kesin kabul neticesinde terkin ettirilmesine,
4) YÜKLENİCİ'nin SÖZLEŞME'den doğan tüm edim, yükümlülük, garanti ve taahhütlerinin teminatını teşkil etmek üzere inşaat teminat ipoteğine ilaveten GARANTÖR'den garantörlük taahhüdü alınmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067082


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