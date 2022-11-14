***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 11:36
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akiş Mudanya Adi Ortaklığı'nca İstanbul İli Beykoz İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde geliştirilmesi planlanan yatırımlar kapsamında 1854 ada 10 ve 15 parselde arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış olup, değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079727
BIST
12:174.536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 80,51
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:1718,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0663
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:1719,2151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:171.052,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.052,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:17
|INVEO
|33,22
|121.166.477
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|615.859.338
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.806.894
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.021.128
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|61.326.550
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|255.206.096
|% -9,93
|
|FENER
|66,00
|239.320.770
|% -6,52
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,31
|160.376.571
|% -5,27
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,60
|4.451.548.294
|% -0,81
|
|EREGL
|37,44
|1.954.725.186
|% 2,58
|
|ODAS
|11,53
|1.732.840.320
|% 6,66
|
|ASELS
|39,92
|1.693.377.059
|% 2,73
|
|AKFGY
|4,66
|1.124.143.993
|% 2,87
|
|AKFGY
|4,66
|1.124.143.993
|% 2,87
|
|ODAS
|11,53
|1.732.840.320
|% 6,66
|
|SKBNK
|2,29
|328.691.665
|% 6,02
|
|EKGYO
|5,39
|766.439.757
|% 1,70
|
|TSKB
|3,15
|298.971.686
|% 2,61
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6112
|% 0,36
|
|Euro
|19,2039
|19,2151
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,8748
|21,9845
|% -0,11
|
|Frank
|19,6165
|19,7347
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,36
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-8,58
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.054
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.954
|7.076
|58,00
|
|Yarım
|3.377
|3.459
|28,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.729
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|0,03
|
|B. Petrol
|96,25
|96,25
|0,26
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