Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 09:06
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :III, N 48-1 sayılı '"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35.maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde bulunan ve yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak  
1) Şirketimiz portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için
- Akasya AVM için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 
- Akbatı AVM için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 
- Akasya Projesi için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 
- Akasya Sosyal Tesis için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 
- Caddebostan Projesi için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 
- Erenköy Projesi için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş 
2) Portföye 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile çalışılmasına 
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101687


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.971
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.850  
Önceki Kapanış :  4.971  
En Yüksek
4.977 En Düşük
4.601
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 43,20 68.867.396 % 318,00  
SELVA 10,76 27.783.161 % 0,00  
OYYAT 33,30 10.252.362 % 0,00  
KZBGY 27,18 320.155.331 % 0,00  
ORCAY 7,40 23.227.931 % 0,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,7795 18,7823 % -0,01  
Euro 20,3567 20,3665 % -0,13  
Sterlin 22,8171 22,9315 % -0,23  
Frank 20,0918 20,2129 % -0,32  
Riyal 4,9844 5,0094 % -0,02  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.143 1.143 -2,98  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.742 7.807 -3,00  
Yarım 3.769 3.820 -2,00  
Çeyrek 1.890 1.910 -1,00  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru