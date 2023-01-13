***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :III, N 48-1 sayılı '"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35.maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde bulunan ve yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak1) Şirketimiz portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için- Akasya AVM için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.- Akbatı AVM için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.- Akasya Projesi için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Akasya Sosyal Tesis için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Caddebostan Projesi için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.- Erenköy Projesi için REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş2) Portföye 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile çalışılmasınakarar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101687BIST