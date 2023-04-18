***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 10:58
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'ca:
1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine İHSAN GÖKŞİN DURUSOY' un seçilmesine,
2. İşbu kararın tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,
3. İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139574
BIST
13:235.055
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:21
|BRSAN
|133,10
|281.410.194
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.428.173
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.489.682
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|BURCE
|89,10
|67.230.995
|% 8,46
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|IMASM
|57,15
|43.166.486
|% -9,91
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|KLRHO
|27,68
|61.565.020
|% -6,17
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|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
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|LIDER
|102,00
|36.210.613
|% -5,56
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,10
|4.619.099.288
|% 1,87
|
|THYAO
|136,30
|2.181.132.430
|% 0,44
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|KOZAA
|50,00
|2.071.030.793
|% 0,93
|
|ASELS
|52,45
|933.605.909
|% 0,77
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|EREGL
|35,02
|906.749.292
|% -0,34
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|KOZAL
|25,10
|4.619.099.288
|% 1,87
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|EKGYO
|6,79
|462.485.230
|% -0,15
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|ISCTR
|12,05
|671.018.183
|% 0,33
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|YKBNK
|10,24
|530.581.580
|% 0,89
|
|DZGYO
|3,30
|135.763.790
|% 6,80
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3957
|19,4009
|% 0,05
|
|Euro
|21,2981
|21,3115
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,0335
|24,1541
|% 0,53
|
|Frank
|21,5446
|21,6743
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1566
|5,1824
|% 0,14
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|13:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.002
|2.003
|7,28
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|4,74
|
|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
|
|Tam
|8.806
|8.922
|-16,00
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|Yarım
|4.301
|4.362
|-7,00
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|Çeyrek
|2.150
|2.181
|-7,00
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|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,04
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|Gümüş Gr.
|15,61
|15,62
|0,02
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|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,23
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