***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2023 17:04
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca, 1) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 15.06.2023 tarihi itibari ile istifa etmiş olan FERDA BESLİ'nin yerine T.C. uyruklu, CEM YALÇINKAYA'nın ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunularak onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 2) İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına, Karar verilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172214
BIST
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18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1689
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2137
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.647,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.647,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1622
|26,1676
|% 0,57
|
|Euro
|29,3737
|29,4696
|% 0,83
|
|Sterlin
|34,1986
|34,3701
|% 0,27
|
|Frank
|30,2437
|30,4259
|% 0,14
|
|Riyal
|6,9530
|6,9879
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|5,72
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.620
|10.837
|54,00
|
|Yarım
|5.310
|5.443
|26,00
|
|Çeyrek
|2.663
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,97
|0,13
|
|B. Petrol
|80,38
|80,38
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA