***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAIGY92113 ISIN kodlu Tahvilin 6. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.09.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAIGY92113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 4,9232 19,7468 21,2594 4.923.199,99 Evet2 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 3,9792 15,9605 16,9424 3.979.199,99 Evet3 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,3023 13,2455 13,9187 3.302.299,98 Evet4 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,7105 10,8718 11,3235 2.710.499,99 Evet5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,8047 15,2608 16,1572 3.804.699,98 Evet6 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,8049 19,2725 20,712 4.804.899,97 Evet7 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,224 20,9535 22,65988 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.09.2020 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %3,8047 olarak duyurulan ve nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 728 gün (2 yıl) vadeli 3MTRLIBOR'a endeksli TRSAIGY92113 ISIN kodlu tahvilinin altıncı kupon ödemesi 10 Mart 2021 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916852BIST