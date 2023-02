***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAksu Real Estate E.A.D. Gayrimenkul Yatırımları 200000 200000 BGN 100 Bağlı OrtaklıkAkiş Mudanya Adi Ortaklığı Gayrimenkul Yatırımları 100000 50000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkKarlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 71000000 71000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. Avm Yönetimi ve İşletmesi 21850000 21850000 TRY 100 Bağlı Ortaklık