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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2023 14:11
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aksu Real Estate E.A.D. Gayrimenkul Yatırımları 200000 200000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
Akiş Mudanya Adi Ortaklığı Gayrimenkul Yatırımları 100000 50000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 71000000 71000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. Avm Yönetimi ve İşletmesi 21850000 21850000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114306


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAKC 30,14 214.670.092 % 10,00  
KONYA 3.586,90 18.791.769 % 10,00  
SAMAT 20,58 35.597.588 % 9,99  
AKCNS 74,85 254.749.813 % 9,99  
CMBTN 613,00 5.703.352 % 9,99  
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15:46 Alış Satış %  
Dolar 18,8422 18,8461 % -0,01  
Euro 20,1888 20,1936 % 0,18  
Sterlin 22,6329 22,7464 % 0,11  
Frank 20,3492 20,4718 % 0,16  
Riyal 5,0095 5,0346 % 0,00  
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15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 0,06  
Altın Gr. 1.114 1.114 0,19  
Cumhuriyet 7.535 7.649 18,00  
Tam 7.577 7.628 -7,00  
Yarım 3.702 3.733 -3,00  
Çeyrek 1.851 1.866 -2,00  
Gümüş.Ons 21,58 21,60 -0,07  
Gümüş Gr. 13,08 13,10 -0,04  
B. Petrol 85,56 85,56 0,18  
Seans Raporu 15:46
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