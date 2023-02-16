***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2023 14:11
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aksu Real Estate E.A.D. Gayrimenkul Yatırımları 200000 200000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
Akiş Mudanya Adi Ortaklığı Gayrimenkul Yatırımları 100000 50000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 71000000 71000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. Avm Yönetimi ve İşletmesi 21850000 21850000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114306
BIST
15:465.091
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 140,17
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:4618,8461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:4620,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0354
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:461.113,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.113,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:46
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.597.588
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|254.749.813
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.703.352
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.683.245
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|181.264.356
|% -9,96
|
|EPLAS
|37,28
|29.230.849
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|29.240.604
|% -9,95
|
|THYAO
|143,00
|7.235.732.696
|% 2,22
|
|EREGL
|44,10
|6.067.514.852
|% 6,73
|
|TUPRS
|632,30
|4.078.801.071
|% 9,98
|
|SISE
|45,14
|3.191.721.380
|% 5,71
|
|ASELS
|58,70
|3.171.954.097
|% 0,86
|
|AKBNK
|16,47
|3.110.648.952
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,36
|1.609.868.470
|% 4,70
|
|KRDMD
|19,23
|2.996.478.129
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.081.588.047
|% 4,31
|
|EREGL
|44,10
|6.067.514.852
|% 6,73
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8422
|18,8461
|% -0,01
|
|Euro
|20,1888
|20,1936
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6329
|22,7464
|% 0,11
|
|Frank
|20,3492
|20,4718
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0095
|5,0346
|% 0,00
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,19
|
|Cumhuriyet
|7.535
|7.649
|18,00
|
|Tam
|7.577
|7.628
|-7,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|