***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 13:14
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877747
BIST
13:321.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
13:327,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7469
En Düşük
7,6335
13:329,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1033
En Düşük
8,9695
13:32472,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,57
|Açılış
|: 472,59
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,73
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:32
|MERKO
|13,20
|113.888.600
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.044.738
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|11.928.933
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|130.425.444
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.726.000
|% -9,99
|
|MERIT
|112,60
|1.301.745
|% -9,99
|
|SISE
|7,18
|1.491.280.876
|% -1,91
|
|ASELS
|19,50
|828.335.039
|% 0,93
|
|GARAN
|7,11
|776.835.262
|% 0,14
|
|AVOD
|7,19
|488.388.233
|% 5,12
|
|TURSG
|5,96
|455.869.705
|% 4,93
|
|SISE
|7,18
|1.491.280.876
|% -1,91
|
|GARAN
|7,11
|776.835.262
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,41
|354.456.995
|% 0,59
|
|PENGD
|4,77
|431.836.831
|% 0,21
|
|TURSG
|5,96
|455.869.705
|% 4,93
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7408
|7,7453
|% 0,31
|
|Euro
|9,0835
|9,1027
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,9197
|9,9695
|% -0,06
|
|Frank
|8,4001
|8,4507
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0585
|2,0688
|% 0,54
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|11,39
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.127
|3.174
|4,00
|
|Tam
|3.112
|3.191
|5,56
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,69
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,68
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,33
|