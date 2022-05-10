***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 12:00
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028205
BIST
13:162.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 22,50
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:1615,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1630
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
13:1616,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1668
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:16910,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,96
|Açılış
|: 910,24
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:14
|PKENT
|229,40
|67.006.106
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.055.936
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.062.532
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|26.119.591
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|9.553.318
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,88
|46.592.891
|% -9,26
|
|GMTAS
|3,05
|18.149.676
|% -7,58
|
|KARSN
|5,11
|500.399.404
|% -6,41
|
|AKSGY
|2,17
|20.001.897
|% -6,06
|
|SISE
|19,64
|1.560.146.805
|% 1,97
|
|KRDMD
|16,53
|1.400.153.434
|% 1,22
|
|THYAO
|42,68
|1.365.302.911
|% 0,90
|
|EREGL
|34,20
|1.147.990.055
|% 2,03
|
|ASELS
|24,12
|984.174.493
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,82
|834.181.598
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,87
|586.585.928
|% 0,21
|
|KARSN
|5,11
|500.399.404
|% -6,41
|
|KRDMD
|16,53
|1.400.153.434
|% 1,22
|
|AKBNK
|8,71
|741.041.358
|% 0,58
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2395
|15,2488
|% 1,09
|
|Euro
|16,0877
|16,1072
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,7322
|18,8261
|% 1,02
|
|Frank
|15,2264
|15,3181
|% 0,72
|
|Riyal
|4,0524
|4,0727
|% 1,07
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|2,78
|
|Altın Gr.
|910
|910
|11,20
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.132
|6.288
|36,01
|
|Yarım
|2.964
|3.042
|17,42
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|8,71
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,85
|