***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:18
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085267
BIST
16:234.915
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -84,87
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:2318,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:2319,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1189
|Açılış
|: 19,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:231.064,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.064,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,16
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YESIL
|4,40
|60.581.196
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.988.588
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|511.547.043
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|32.820.174
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.310.331
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,16
|41.647.813
|% -9,32
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|HEDEF
|21,40
|28.022.028
|% -8,55
|
|KRDMD
|17,44
|11.919.771.127
|% -1,47
|
|THYAO
|136,00
|6.815.865.665
|% 0,29
|
|ASELS
|50,30
|5.073.017.514
|% 2,57
|
|PETKM
|17,96
|4.264.350.627
|% -0,22
|
|EREGL
|41,48
|3.457.203.602
|% -2,58
|
|KRDMD
|17,44
|11.919.771.127
|% -1,47
|
|EKGYO
|7,17
|2.007.928.515
|% -0,97
|
|PETKM
|17,96
|4.264.350.627
|% -0,22
|
|ADESE
|1,92
|385.077.084
|% 4,92
|
|ISCTR
|10,19
|1.949.467.608
|% -0,20
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6405
|% 0,03
|
|Euro
|19,6228
|19,6312
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,6277
|22,7412
|% 0,37
|
|Frank
|19,7468
|19,8658
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.170
|7.217
|17,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,59
|