***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:20
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100420
BIST
17:194.763
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -224,59
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.756
17:1918,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1920,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0481
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:191.133,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.133,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:19
|SDTTR
|56,65
|7.214.547
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.686.191
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.004.813
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,49
|62.833.478
|% 8,50
|
|KONYA
|3.043,50
|203.588.480
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.214
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.989.607
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.155.189
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|THYAO
|126,90
|8.147.182.037
|% -3,28
|
|EREGL
|36,94
|6.095.485.821
|% -2,43
|
|ASELS
|53,25
|5.519.157.694
|% -8,43
|
|KOZAL
|523,00
|4.371.575.137
|% -7,10
|
|TUPRS
|476,00
|4.350.594.056
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,12
|3.228.314.461
|% -4,47
|
|YKBNK
|8,75
|3.285.261.511
|% -8,18
|
|KRDMD
|17,39
|4.241.723.673
|% -4,13
|
|SKBNK
|2,55
|581.537.348
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.748.894
|% -9,91
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7758
|18,7804
|% 0,04
|
|Euro
|20,1964
|20,2098
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,6709
|22,7846
|% -0,33
|
|Frank
|20,1316
|20,2529
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9839
|5,0089
|% -0,03
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.668
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.725
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,06
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|1,57
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
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17:34PRZMA
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 351 adet işlem
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17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 91 kaybederek (% -3.87 ) 5, 213
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17:33XU100
Endeks 4, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 31 altında . İşlem hacmi 89, 504.00 milyon TL de
-
17:33EUHOL
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 749, 741 adet işlem
-
17:32GEREL
Yüzde -9.19 oranında düşüşle 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 427, 094 adet işlem