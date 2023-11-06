***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2023 10:07
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214264
BIST
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13:287.863
En Düşük
|Değişim
|: 2,04%
|| 157,11
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:2828,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0572
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:2830,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1222
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:281.817,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.817,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:28
|LINK
|124,30
|18.114.491
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|64.996.283
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|41.487.967
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.562.312
|% -7,51
|
|FENER
|125,20
|941.585.456
|% -7,26
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|IHYAY
|2,53
|10.604.156
|% -4,17
|
|THYAO
|227,30
|3.937.188.970
|% 0,71
|
|TUPRS
|153,40
|2.734.218.440
|% 2,54
|
|BRSAN
|861,00
|1.879.901.128
|% -4,69
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|ASTOR
|124,30
|1.421.855.682
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,42
|625.283.749
|% 2,26
|
|EKGYO
|6,74
|592.308.568
|% 2,43
|
|ISCTR
|21,76
|1.440.761.745
|% 3,82
|
|YKBNK
|17,66
|1.098.671.525
|% 2,44
|
|ODAS
|11,73
|718.616.166
|% 2,27
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4306
|28,4373
|% 0,20
|
|Euro
|30,5873
|30,6038
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,2053
|35,3819
|% 0,49
|
|Frank
|31,5955
|31,7859
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5578
|7,5957
|% 0,21
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|934,13
|935,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,15
|1.133,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,17
|1.987,50
|% 0,66
|