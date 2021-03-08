***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2021 09:40
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alina Dinçkök tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915767
BIST
10:531.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
10:537,5575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
10:538,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
9,0058
En Düşük
8,8190
10:53413,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,87
|Açılış
|: 413,15
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler10:53
|TRILC
|12,10
|37.123
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.938.688
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.349.967
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|SONME
|81,20
|801.333
|% -5,80
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|DAGHL
|15,58
|1.816.234
|% -3,83
|
|KOZAL
|132,50
|461.554.726
|% 2,79
|
|PETKM
|6,11
|277.380.978
|% 1,50
|
|GARAN
|9,26
|272.149.880
|% 0,11
|
|THYAO
|14,72
|238.984.053
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,44
|216.283.917
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,44
|216.283.917
|% -0,81
|
|PETKM
|6,11
|277.380.978
|% 1,50
|
|CEMAS
|1,59
|58.025.808
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,46
|107.942.863
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,41
|43.766.118
|% 0,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5536
|7,5575
|% 0,34
|
|Euro
|8,9830
|8,9880
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,4138
|10,4660
|% 0,15
|
|Frank
|8,0743
|8,1229
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% 0,36
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-0,15
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,06
|
|B. Petrol
|70,47
|70,47
|1,11
|