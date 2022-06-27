***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.06.2022 10:25
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İnteks Sanayi İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039348
BIST
13:392.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -30,35
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:3916,7281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1563
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:3917,7176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1096
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:39988,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,55
|Açılış
|: 988,55
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:39
|SANEL
|7,92
|6.989.622
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.441.794
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.225
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.291.509
|% 9,87
|
|BERA
|15,85
|248.832.070
|% 9,08
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|BFREN
|1.132,90
|11.294.313
|% -4,11
|
|DOAS
|81,65
|43.343.868
|% -4,00
|
|GLBMD
|6,63
|3.640.399
|% -3,91
|
|THYAO
|49,76
|2.660.235.934
|% -0,98
|
|SISE
|21,60
|1.030.365.383
|% -0,74
|
|EREGL
|27,78
|869.021.300
|% -0,29
|
|ASELS
|23,74
|662.645.913
|% -3,34
|
|SAHOL
|20,30
|548.987.191
|% -1,55
|
|ODAS
|3,16
|283.387.846
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|368.100.905
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|497.353.152
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|142.294.763
|% -1,92
|
|THYAO
|49,76
|2.660.235.934
|% -0,98
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7146
|16,7281
|% -0,93
|
|Euro
|17,6960
|17,7176
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,4554
|20,5579
|% -0,97
|
|Frank
|17,3722
|17,4769
|% -1,00
|
|Riyal
|4,4394
|4,4617
|% -1,04
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|12,46
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.691
|-33,00
|
|Tam
|6.576
|6.669
|-193,00
|
|Yarım
|3.229
|3.262
|-94,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.630
|-48,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,34
|