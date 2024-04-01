***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2024 17:30
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emin Çiftçi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265148
BIST
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18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,1152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,2832
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
18:0534,5743
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,4627
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
18:052.312,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -15,70
|Açılış
|: 2.307,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1114
|32,1152
|% -0,87
|
|Euro
|34,4457
|34,5743
|% -1,32
|
|Sterlin
|40,3581
|40,5604
|% -2,67
|
|Frank
|35,5522
|35,7304
|% -2,39
|
|Riyal
|8,5772
|8,6202
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,97
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|901,32
|903,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,24
|999,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,87
|87,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.238,51
|2.238,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
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17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
-
17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem