***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:06
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868905
BIST
10:121.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.094
En Düşük
1.087
10:127,3686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3686
En Düşük
7,3269
10:128,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:12460,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 460,93
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:12
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|2.699.446
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|3.946.459
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|5.424.659
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.683.535
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|420.383
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|4.076.853
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,96
|160.577.623
|% -1,01
|
|KARSN
|3,23
|75.510.494
|% -1,82
|
|GARAN
|6,87
|69.928.848
|% -0,87
|
|RTALB
|41,50
|68.322.097
|% -3,49
|
|THYAO
|10,99
|63.597.243
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,96
|160.577.623
|% -1,01
|
|KARSN
|3,23
|75.510.494
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,09
|44.476.261
|% -0,95
|
|TSKB
|1,09
|22.872.478
|% -2,68
|
|KRDMD
|2,78
|38.781.639
|% -1,07
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3665
|7,3686
|% 0,38
|
|Euro
|8,6899
|8,6943
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,5900
|9,6381
|% 0,30
|
|Frank
|8,0611
|8,1097
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% 0,38
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-7,92
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,24
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|0,12
|