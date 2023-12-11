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***AKTIF* *DARDL* *BLKOM* *AKMEN* *TRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.12.2023 17:48
***AKTIF* *DARDL* *BLKOM* *AKMEN* *TRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKTIF******DARDL******BLKOM******AKMEN******TRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TRMEN, DARDL, AKTIF, AKMEN, BLKOM]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TRMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM32438 59.150.000 11.12.2023 20.03.2024 13.12.2023
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL62419 100.000.000 11.12.2023 10.06.2024 13.12.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB52426 800.000.000 08.12.2023 07.05.2024 13.12.2023
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM42416 100.300.000 11.12.2023 02.04.2024 13.12.2023
- Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. BLKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBLKM62419 355.000.000 07.12.2023 03.06.2024 13.12.2023


İlgili Şirketler [TRMEN, DARDL, AKTIF, AKMEN, BLKOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224649


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AVTUR 8,80 4.867.777 % 10,00  
CATES 76,00 7.222.356 % 9,99  
BEYAZ 24,00 84.654.623 % 9,99  
CMBTN 2.356,00 215.830.462 % 9,99  
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