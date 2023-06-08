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***AKTIF* *HLVKS* *QNBFL* *DDTCR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

08.06.2023 17:48
***AKTIF* *HLVKS* *QNBFL* *DDTCR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***AKTIF******HLVKS******QNBFL******DDTCR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFL, HLVKS, AKTIF, DDTCR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82351 75.000.000 08.06.2023 23.08.2023 12.06.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92347 153.600.000 08.06.2023 07.09.2023 12.06.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYBK2317 700.000.000 07.06.2023 17.11.2023 12.06.2023
- Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. DDTCR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDDIS92329 34.000.000 08.06.2023 21.09.2023 12.06.2023


İlgili Şirketler [QNBFL, HLVKS, AKTIF, DDTCR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157342


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DESPC 22,44 37.521.309 % 10,00  
SODSN 31,90 3.126.774 % 10,00  
AYCES 97,45 44.122.214 % 9,99  
EGPRO 91,50 93.254.626 % 9,98  
TETMT 227,10 20.483.969 % 9,98  
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Euro 25,3715 25,3828 % 1,76  
Sterlin 29,2221 29,3687 % 1,31  
Frank 25,8483 26,0040 % 1,55  
Riyal 6,2126 6,2438 % 0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.967 26,87  
Altın Gr. 1.478 1.478 27,05  
Cumhuriyet 9.886 10.035 50,00  
Tam 9.828 10.096 50,52  
Yarım 4.832 4.919 50,00  
Çeyrek 2.409 2.456 22,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,20 0,75  
Gümüş Gr. 18,17 18,18 0,64  
B. Petrol 74,53 74,53 -2,42  
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