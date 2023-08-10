***AKTIF* *QNBFI* *TCRYT* *LIDFA* *DFKTR* *GARFL* *NRBNK* *INFO* *ISCTR* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem
10.08.2023 18:08
***AKTIF******QNBFI******TCRYT******LIDFA******DFKTR******GARFL******NRBNK******INFO******ISCTR******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [LIDFA, NRBNK, DFKTR, GARFL, INFO, AKTIF, TCRYT, ISCTR, ZOREN, QNBFI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFKA2317 45.000.000 10.08.2023 08.12.2023 14.08.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLA2319 150.000.000 10.08.2023 07.12.2023 14.08.2023
- Doruk Faktoring A.Ş. DFKTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDFKT22416 50.000.000 10.08.2023 05.02.2024 14.08.2023
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSGFYH82412 80.000.000 10.08.2023 19.08.2024 14.08.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFMK2316 250.000.000 10.08.2023 10.11.2023 14.08.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Tahvil / Bond Halka Arz / IPO TRSAKYB82442 500.000.000 09.08.2023 16.08.2024 14.08.2023
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22419 150.000.000 10.08.2023 01.02.2024 14.08.2023
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISBE2324 130.422.239 10.08.2023 09.10.2023 14.08.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN22419 70.000.000 10.08.2023 01.02.2024 14.08.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN92415 180.350.000 10.08.2023 12.09.2024 14.08.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYMK2316 100.000.000 10.08.2023 09.11.2023 14.08.2023
İlgili Şirketler [LIDFA, NRBNK, DFKTR, GARFL, INFO, AKTIF, TCRYT, ISCTR, ZOREN, QNBFI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183920
BIST