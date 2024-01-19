***AKTIF* *YKBNK* *ISMEN* *DZYMK* *KNTFA* *CCOLA* *FSDAT* *EKTVK* *TRMEN* *EMVAR* *HALKB* *PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***AKTIF******YKBNK******ISMEN******DZYMK******KNTFA******CCOLA******FSDAT******EKTVK******TRMEN******EMVAR******HALKB******PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [PEKGY, TRMEN, HALKB, KNTFA, ISMEN, CCOLA, DZYMK, AKTIF, EMVAR, FSDAT, EKTVK, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. PEKGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPEGY32410 82.500.000 18.01.2024 19.03.2024 23.01.2024- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TRMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM52410 120.350.000 19.01.2024 08.05.2024 23.01.2024- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52421 556.000.000 19.01.2024 10.05.2024 23.01.2024- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF72428 30.000.000 18.01.2024 16.07.2024 23.01.2024- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD42424 314.050.000 19.01.2024 25.04.2024 23.01.2024- Coca Cola İçecek A.Ş. CCOLA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCOLA12518 1.000.000.000 19.01.2024 17.01.2025 23.01.2024- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY52431 300.000.000 19.01.2024 15.05.2024 23.01.2024- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYB42468 100.000.000 19.01.2024 19.04.2024 23.01.2024- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK72440 100.000.000 19.01.2024 12.07.2024 23.01.2024- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT52416 100.000.000 18.01.2024 16.05.2024 23.01.2024- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS52431 600.000.000 19.01.2024 10.05.2024 23.01.2024- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42434 1.001.500.000 19.01.2024 19.04.2024 23.01.2024İlgili Şirketler [PEKGY, TRMEN, HALKB, KNTFA, ISMEN, CCOLA, DZYMK, AKTIF, EMVAR, FSDAT, EKTVK, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241715BIST