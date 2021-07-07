***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2021 08:40
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2021
Tescil Tarihi
06.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.07.2021-10364
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Denetimden Sorumlu Komitenin raporu doğrultusunda
6102 sayılı T.T.K.'nun 397. maddesi ve S.P.K.'nun Seri 10 No.22 sayılı ''Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' hükümleri
çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş firmasının seçilmesine ve yapılan seçimin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilen Bağımsız Denetim firmasının seçimi 29.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiş, tescil ve ilanı 06.07.2021 tarihli ve 10364 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947382
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
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8,6909
En Düşük
8,6602
18:0510,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 10,2400
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,2965
En Düşük
10,2433
18:05502,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,66
|Açılış
|: 502,60
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|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6743
|8,6837
|% -0,03
|
|Euro
|10,2687
|10,2774
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9450
|12,0049
|% -0,05
|
|Frank
|9,3585
|9,4149
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|3,63
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,16
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
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17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem