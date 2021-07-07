***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıIŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.06.2021Tescil Tarihi06.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.07.2021-10364AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Denetimden Sorumlu Komitenin raporu doğrultusunda6102 sayılı T.T.K.'nun 397. maddesi ve S.P.K.'nun Seri 10 No.22 sayılı ''Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' hükümleriçerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş firmasının seçilmesine ve yapılan seçimin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilen Bağımsız Denetim firmasının seçimi 29.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiş, tescil ve ilanı 06.07.2021 tarihli ve 10364 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947382BIST