***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 7.890.137 2.029.338 40.359.896 8.770.594Satışların Maliyeti33 -11.515.762 -2.845.048 -40.861.629 -9.256.279TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.625.625 -815.710 -501.733 -485.685BRÜT KAR (ZARAR)-3.625.625 -815.710 -501.733 -485.685Genel Yönetim Giderleri34,35 -3.351.124 -1.066.440 -5.208.258 -1.558.718Pazarlama Giderleri34,35 0 0 -73.900 -7.961Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 3.140.055 1.395.262 4.735.031 2.065.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -3.893.515 -23.117 -575.289 234.067ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.730.209 -510.005 -1.624.149 247.571Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 1.813.829 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 -1.232.898 -1.232.898 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0 -354.622 -354.622Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar846.205 130.334 1.975.718 -109.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.303.073 -1.612.569 -3.053 -216.386Finansman Gelirleri38 1.609.146 208.841 2.821.076 685.336Finansman Giderleri38 -997.149 -542.601 -3.472.187 -704.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.691.076 -1.946.329 -654.164 -235.182Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-607.208 -776.387 245.924 106.200Dönem Vergi (Gideri) Geliri36.996 -314.277 93.546Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -607.208 -813.383 560.201 12.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.298.284 -2.722.716 -408.240 -128.982DÖNEM KARI (ZARARI)-6.298.284 -2.722.716 -408.240 -128.982Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-289.246 -160.683 78.712 -50.996Ana Ortaklık Payları-6.009.038 -2.562.033 -486.952 -77.986Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.398.575 9.955.346Dönem Karı (Zararı)-6.298.284 -408.240Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.298.284 -408.240Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.460.144 2.869.479Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 2.406.334 3.686.417Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-18.289 -9.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 -18.289 -9.250Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.099 -561.764Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-209.628 53.035Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler497.650 -614.799Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38 276.768 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri38 -492.691 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -245.924İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.524.737 7.229.010Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.906.724 -3.798.463İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11,6 293.599 3.169.787İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17.613.125 -6.968.250Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.532.905 3.628.918İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 6.469.812 -908.645İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -936.907 4.537.563Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 719.723 -3.845.199Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.795.634 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-339.969 -56.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 -285.172 -681.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -54.797 625.523Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -6.598.716 4.183.678Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-4.284Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-4.284Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.002.349 4.865.508İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 436.765 6.033.214İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 565.584 -1.167.706Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 -111.685 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.790.960 2.254.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25,26 -657.868 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,29 -2.133.092 2.254.967Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.686.597 9.690.249Ödenen Faiz-288.022 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 343.758Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -78.661YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.141.002 -2.319.522Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.975.718Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 4.802.561 267.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -3.459.987 -611.380Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18,31 -6.483.576 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.331.832 -10.181.064Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.965.240 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -9.992.552Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.747.059 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.747.059 0Ödenen Temettüler0 -190.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)449.987 1.540YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.259 -2.545.240NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.259 -2.545.240DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ165.411 2.800.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ91.152 255.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri91.152 165.411Finansal Yatırımlar4.284 4.284Ticari Alacaklar8.104.023 25.518.056İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar141.911 435.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.962.112 25.082.546Diğer Alacaklar7.428.337 12.961.242İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.034.920 8.504.732İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.393.417 4.456.510Stoklar9.450.305 10.170.028Peşin Ödenmiş Giderler6.758.445 5.108.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.758.445 5.108.052Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10.058 1.571Diğer Dönen Varlıklar3.019.349 1.996.731ARA TOPLAM34.865.953 55.925.375TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.865.953 55.925.375DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6.522.798 5.676.593Maddi Duran Varlıklar24.857.820 27.640.915Kullanım Hakkı Varlıkları89.590 116.666Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.810.217 13.748.954Şerefiye7.003.531 7.003.531Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.806.686 6.745.423Peşin Ödenmiş Giderler145.241 0Ertelenmiş Vergi Varlığı3.910.677 4.283.914TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.336.343 51.467.042TOPLAM VARLIKLAR83.202.296 107.392.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.081.563 340.524İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.081.563 340.524Banka Kredileri1.001.722 340.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar79.841 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları372.246 7.793.649İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları372.246 7.793.649Banka Kredileri372.246 7.776.921Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 16.728Ticari Borçlar3.993.922 4.057.123İlişkili Taraflara Ticari Borçlar43.567 328.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.950.355 3.728.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.252.085 8.442.367Diğer Borçlar2.313.463 1.311.114İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.345.214 908.449İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar968.249 402.665Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)479.318 591.003İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.402 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)451.916 591.003Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 3Kısa Vadeli Karşılıklar6.842 16.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.842 16.745Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.371.389 3.508.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.371.389 3.508.211ARA TOPLAM11.870.828 26.060.739TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.870.828 26.060.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.410.097 1.476.792İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.410.097 1.476.792Banka Kredileri1.405.617 1.365.017Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.480 111.775Uzun Vadeli Karşılıklar7.222 76.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.222 76.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.417.319 1.553.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.288.147 27.613.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.409.105 75.984.383Ödenmiş Sermaye41.365.000 41.365.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -3.105.834Paylara İlişkin Primler (İskontolar)35.895.970 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.257.638 6.552.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.257.638 6.552.234Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.411.092 6.692.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-153.454 -139.766Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.540.609 5.588.288Yasal Yedekler4.540.609 3.613.395Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.974.893Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-15.641.074 11.134.249Net Dönem Karı veya Zararı-6.009.038 -21.445.524Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.505.044 3.794.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.914.149 79.778.673TOPLAM KAYNAKLAR83.202.296 107.392.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966Transferler31 111.518 3.870.157 -3.870.157Dönem Karı (Zararı)31 -490.130 -490.130 81.890 -408.240Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -20.789 -20.789 -3.178 -23.967Kar Payları31 -301.570 -190.052 -190.052Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-358.486 -358.486 197.884 -160.602Dönem Sonu Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -108.696 5.588.288 10.959.188 -490.130 96.795.786 4.468.319 101.264.105Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler31 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)31 -6.009.038 -6.009.038 -289.246 -6.298.284Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -280.908 -53.233 -334.141 -334.141Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 1.965.240 1.965.240 1.965.240Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması31 5.045 -15.000 -5.637.371 0 -5.647.326 -5.647.326Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)31 449.987 449.987 449.987Dönem Sonu Bakiyeler31 41.365.000 0 35.895.970 6.411.092 -153.454 4.540.609 -15.641.074 -6.009.038 66.409.105 3.505.044 69.914.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-6.298.284 -2.722.716 -408.240 -128.982DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-334.141 -352.646 -23.967 21.745Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-824.349 -824.349 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-76.492 -99.623 -29.958 27.182Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler566.700 571.326 5.991 -5.437Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri566.700 571.326 5.991 -5.437Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-334.141 -352.646 -23.967 21.745TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.632.425 -3.075.362 -432.207 -107.237Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-289.246 -160.683 78.712 -50.996Ana Ortaklık Payları-6.343.179 -2.914.679 -510.919 -56.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887407BIST