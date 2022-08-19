***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 8.838.215 428.005 5.511.848 27.628Satışların Maliyeti33 -6.016.452 -544.716 -3.465.307 -447.906TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.821.763 -116.711 2.046.541 -420.278BRÜT KAR (ZARAR)2.821.763 -116.711 2.046.541 -420.278Genel Yönetim Giderleri34,35 -7.210.281 -5.068.810 -3.562.050 -3.196.223Pazarlama Giderleri34,35 -727.885 -67.093 -337.869 -67.093Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 10.716.751 2.480.324 8.147.720 1.645.135Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -8.489.462 -2.324.249 -4.827.333 -1.861.779ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.889.114 -5.096.539 1.467.009 -3.900.238Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 231.958 0 161.647 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -6.710 0 -52.104FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.657.156 -5.103.249 1.628.656 -3.952.342Finansman Gelirleri38 7.530.233 3.620.006 3.392.945 2.328.390Finansman Giderleri38 -10.109.035 -1.786.981 -6.007.050 -821.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.235.958 -3.270.224 -985.449 -2.445.146Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 -209.295 718.815 202.759 1.194.143Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -209.295 718.815 202.759 1.194.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.445.253 -2.551.409 -782.690 -1.251.003DÖNEM KARI (ZARARI)-5.445.253 -2.551.409 -782.690 -1.251.003Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-558.475 -310.299 -245.940 -121.246Ana Ortaklık Payları-4.886.778 -2.241.110 -536.750 -1.129.757Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 -0,04000000 -0,02000000 -0,01000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.064.010 -2.670.680Dönem Karı (Zararı)-5.445.253 -2.551.409Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.445.253 -2.551.409Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.776.684 -557.170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 12.684.813 2.115.812Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -153.762Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -153.762Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27 -53.203 24.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 -53.203 24.212Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler854.845 -2.543.432Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.467.481Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 181.465Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri580.357Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-837.773Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 209.295 0Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler38 1.080.934 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.274.367 -1.848.117Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 1.503.587 5.932.710Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.028.638 1.968.152İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11,6 5.376.382 251.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 7.652.256 1.716.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler29.450.082 -1.614.818İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 16.925.703 -990.964İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 12.524.379 -623.854Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -8.054.336 -6.467.928Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -31.804.306 446.027Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.339.505 1.333.679İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 -606.964 826.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -732.541 507.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 3.437 3.696Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler279.262 189.229İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 265.930 -12.129İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 13.332 201.358Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 356.130 481İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,29 -2.148.622 -3.639.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 -1.310.614 -3.477.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -838.008 -162.213Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.605.798 -4.956.696Alınan Faiz2.286.016Vergi İadeleri (Ödemeleri)26,31 -2.541.788 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.476.475 -13.215.069Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları21,31 -50.228.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 4.448.824 1.142.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -21.944.273 -14.357.331Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19,29 247.094 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.043.461 83.556.124Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri82.730.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri31 0 702.788Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 48.155.931 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.113.233 7.356.968Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.113.233 7.356.968Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.918.303 -7.233.632Ödenen Faiz38 -2.529.103Alınan Faiz38 1.448.169YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.369.004 67.670.375NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.369.004 67.670.375DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 53.779.118 40.194DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 38.410.114 67.710.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 39.459.445 53.779.118Finansal Yatırımlar8 0 1.503.587Ticari Alacaklar11 4.008.272 17.036.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 173.186 5.549.568İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 3.835.086 11.487.342Diğer Alacaklar12 8.037.904 42.468.947İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 7.109.883 24.035.586İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 928.021 18.433.361Stoklar14 20.449.905 12.395.569Peşin Ödenmiş Giderler6,15 2.138.859 1.173.899İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 2.138.859 1.173.899Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 54.788 108.850Diğer Dönen Varlıklar16 10.860.729 9.550.115ARA TOPLAM85.009.902 138.016.995TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR85.009.902 138.016.995DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6,12 3.951.073 19.442İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.951.073 19.442Maddi Duran Varlıklar20 43.763.567 36.679.584Kullanım Hakkı Varlıkları20 8.946.907 14.339.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 73.521.834 12.319.429Şerefiye22 62.233.092 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 11.288.742 12.319.429Peşin Ödenmiş Giderler15 31.121.194 281.848Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.304.446 1.961.389TOPLAM DURAN VARLIKLAR162.609.021 65.600.705TOPLAM VARLIKLAR247.618.923 203.617.700KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 19.836.505 4.485.969Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 8.754.047 0Diğer Finansal Yükümlülükler10 135.334 59.492Ticari Borçlar6,11 3.953.631 5.293.136İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 64.129 671.093İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.889.502 4.622.043Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 748.521 745.084Diğer Borçlar6,12 3.273.464 2.994.202İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 3.185.579 2.919.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 87.885 74.553Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 777.860 421.730İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)777.860 421.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 4.341.878Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 2.034.969 2.092.990ARA TOPLAM39.514.331 20.434.481TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.514.331 20.434.481UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 32.473.378 14.824.008Uzun Vadeli Karşılıklar27 47.823 17.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 47.823 17.128Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 751.937 1.531.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.273.138 16.373.060TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.787.469 36.807.541ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 165.266.599 152.687.253Ödenmiş Sermaye31 129.041.000 124.095.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 36.598.758 36.598.758Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 -526.622 -450.021Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-526.622 -450.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -526.622 -450.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 17.470.935 4.540.609Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 -12.430.695 -19.129.851Net Dönem Karı veya Zararı31 -4.886.777 7.032.758Kontrol Gücü Olmayan Paylar31 9.564.855 14.122.906TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31 174.831.454 166.810.159TOPLAM KAYNAKLAR247.618.923 203.617.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 35.895.970 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.099.869 13.099.869 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.999 -2.241.110 -2.284.109 -310.299 -2.594.408Dönem Karı (Zararı)31 -2.241.110 -2.241.110 -310.299 -2.551.409Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -42.999 -42.999 -42.999Sermaye Arttırımı31 82.730.000 82.730.000 82.730.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 702.788 702.788 702.788Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması31 6.906.000 6.906.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler31 124.095.000 36.598.758 6.411.092 -516.374 4.540.609 -28.740.943 -2.241.110 140.147.032 8.351.432 148.498.464Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 124.095.000 36.598.758 -450.021 4.540.609 -19.129.851 7.032.758 152.687.253 14.122.906 166.810.159Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler31 4.946.000 144.005 397.748 5.537.753 -4.246.670 1.291.083Düzeltmelerden Sonraki Tutar124.041.000 36.598.758 -450.021 4.684.614 -19.973.186 7.032.758 156.933.923 9.876.236 166.810.159Transferler7.032.758 -7.032.758 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.601 -4.886.778 -4.963.379 -558.475 -5.521.854Dönem Karı (Zararı)31 -4.886.778 -4.886.778 -558.475 -5.445.253Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -76.601 -76.601 -76.601Sermaye Arttırımı31 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması31 12.786.321 -781.349 12.004.972 12.004.972Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler247.094 247.094Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler31 124.041.000 36.598.758 -526.622 17.470.935 -12.430.694 -4.886.778 165.266.599 9.564.855 174.831.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-5.445.253 -2.551.409 -782.690 -1.251.003DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-76.601 -42.999 -20.010 1.492Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27,31 -83.898 -121.836 -25.987 -66.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.297 78.837 5.977 67.714Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 7.297 78.837 5.977 67.714Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-76.601 -42.999 -20.010 1.492TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.521.854 -2.594.408 -802.700 -1.249.511Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -310.299 0 -121.246Ana Ortaklık Payları-5.521.854 -2.284.109 -802.700 -1.128.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057215BIST