***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:17
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
33 8.838.215 428.005 5.511.848 27.628
Satışların Maliyeti
33 -6.016.452 -544.716 -3.465.307 -447.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.821.763 -116.711 2.046.541 -420.278
BRÜT KAR (ZARAR)
2.821.763 -116.711 2.046.541 -420.278
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -7.210.281 -5.068.810 -3.562.050 -3.196.223
Pazarlama Giderleri
34,35 -727.885 -67.093 -337.869 -67.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 10.716.751 2.480.324 8.147.720 1.645.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -8.489.462 -2.324.249 -4.827.333 -1.861.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.889.114 -5.096.539 1.467.009 -3.900.238
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 231.958 0 161.647 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -6.710 0 -52.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.657.156 -5.103.249 1.628.656 -3.952.342
Finansman Gelirleri
38 7.530.233 3.620.006 3.392.945 2.328.390
Finansman Giderleri
38 -10.109.035 -1.786.981 -6.007.050 -821.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.235.958 -3.270.224 -985.449 -2.445.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -209.295 718.815 202.759 1.194.143
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -209.295 718.815 202.759 1.194.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.445.253 -2.551.409 -782.690 -1.251.003
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.445.253 -2.551.409 -782.690 -1.251.003
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-558.475 -310.299 -245.940 -121.246
Ana Ortaklık Payları
-4.886.778 -2.241.110 -536.750 -1.129.757
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 -0,04000000 -0,02000000 -0,01000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.064.010 -2.670.680
Dönem Karı (Zararı)
-5.445.253 -2.551.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.445.253 -2.551.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.776.684 -557.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 12.684.813 2.115.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -153.762
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -153.762
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 -53.203 24.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -53.203 24.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
854.845 -2.543.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.467.481
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 181.465
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
580.357
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-837.773
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 209.295 0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
38 1.080.934 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.274.367 -1.848.117
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 1.503.587 5.932.710
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.028.638 1.968.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 5.376.382 251.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 7.652.256 1.716.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.450.082 -1.614.818
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 16.925.703 -990.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 12.524.379 -623.854
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -8.054.336 -6.467.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -31.804.306 446.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.339.505 1.333.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 -606.964 826.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -732.541 507.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 3.437 3.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
279.262 189.229
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 265.930 -12.129
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 13.332 201.358
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 356.130 481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,29 -2.148.622 -3.639.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -1.310.614 -3.477.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -838.008 -162.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.605.798 -4.956.696
Alınan Faiz
2.286.016
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26,31 -2.541.788 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.476.475 -13.215.069
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
21,31 -50.228.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 4.448.824 1.142.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -21.944.273 -14.357.331
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19,29 247.094 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.043.461 83.556.124
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.730.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 0 702.788
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 48.155.931 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.113.233 7.356.968
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.113.233 7.356.968
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.918.303 -7.233.632
Ödenen Faiz
38 -2.529.103
Alınan Faiz
38 1.448.169
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.369.004 67.670.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.369.004 67.670.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 53.779.118 40.194
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 38.410.114 67.710.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 39.459.445 53.779.118
Finansal Yatırımlar
8 0 1.503.587
Ticari Alacaklar
11 4.008.272 17.036.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 173.186 5.549.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 3.835.086 11.487.342
Diğer Alacaklar
12 8.037.904 42.468.947
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 7.109.883 24.035.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 928.021 18.433.361
Stoklar
14 20.449.905 12.395.569
Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 2.138.859 1.173.899
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.138.859 1.173.899
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 54.788 108.850
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.860.729 9.550.115
ARA TOPLAM
85.009.902 138.016.995
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.009.902 138.016.995
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6,12 3.951.073 19.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.951.073 19.442
Maddi Duran Varlıklar
20 43.763.567 36.679.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 8.946.907 14.339.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 73.521.834 12.319.429
Şerefiye
22 62.233.092 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 11.288.742 12.319.429
Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.121.194 281.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.304.446 1.961.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.609.021 65.600.705
TOPLAM VARLIKLAR
247.618.923 203.617.700
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 19.836.505 4.485.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 8.754.047 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 135.334 59.492
Ticari Borçlar
6,11 3.953.631 5.293.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 64.129 671.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.889.502 4.622.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 748.521 745.084
Diğer Borçlar
6,12 3.273.464 2.994.202
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 3.185.579 2.919.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 87.885 74.553
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 777.860 421.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
777.860 421.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 4.341.878
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.034.969 2.092.990
ARA TOPLAM
39.514.331 20.434.481
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.514.331 20.434.481
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 32.473.378 14.824.008
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 47.823 17.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 47.823 17.128
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 751.937 1.531.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.273.138 16.373.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.787.469 36.807.541
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 165.266.599 152.687.253
Ödenmiş Sermaye
31 129.041.000 124.095.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 36.598.758 36.598.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -526.622 -450.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-526.622 -450.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -526.622 -450.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 17.470.935 4.540.609
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -12.430.695 -19.129.851
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -4.886.777 7.032.758
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 9.564.855 14.122.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31 174.831.454 166.810.159
TOPLAM KAYNAKLAR
247.618.923 203.617.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 41.365.000 35.895.970 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.099.869 13.099.869 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.999 -2.241.110 -2.284.109 -310.299 -2.594.408
Dönem Karı (Zararı)
31 -2.241.110 -2.241.110 -310.299 -2.551.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -42.999 -42.999 -42.999
Sermaye Arttırımı
31 82.730.000 82.730.000 82.730.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 702.788 702.788 702.788
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
31 6.906.000 6.906.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31 124.095.000 36.598.758 6.411.092 -516.374 4.540.609 -28.740.943 -2.241.110 140.147.032 8.351.432 148.498.464
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 124.095.000 36.598.758 -450.021 4.540.609 -19.129.851 7.032.758 152.687.253 14.122.906 166.810.159
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
31 4.946.000 144.005 397.748 5.537.753 -4.246.670 1.291.083
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
124.041.000 36.598.758 -450.021 4.684.614 -19.973.186 7.032.758 156.933.923 9.876.236 166.810.159
Transferler
7.032.758 -7.032.758 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.601 -4.886.778 -4.963.379 -558.475 -5.521.854
Dönem Karı (Zararı)
31 -4.886.778 -4.886.778 -558.475 -5.445.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -76.601 -76.601 -76.601
Sermaye Arttırımı
31 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
31 12.786.321 -781.349 12.004.972 12.004.972
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
247.094 247.094
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31 124.041.000 36.598.758 -526.622 17.470.935 -12.430.694 -4.886.778 165.266.599 9.564.855 174.831.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.445.253 -2.551.409 -782.690 -1.251.003
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-76.601 -42.999 -20.010 1.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27,31 -83.898 -121.836 -25.987 -66.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.297 78.837 5.977 67.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 7.297 78.837 5.977 67.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.601 -42.999 -20.010 1.492
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.521.854 -2.594.408 -802.700 -1.249.511
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -310.299 0 -121.246
Ana Ortaklık Payları
-5.521.854 -2.284.109 -802.700 -1.128.265
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057215
BIST