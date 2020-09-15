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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

15.09.2020 23:14
GÜNCEL HABERLER



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875194


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