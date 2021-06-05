***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin ''Kar Dağıtım Politikası'' ektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940317BIST