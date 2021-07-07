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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.07.2021 08:23



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.07.2021

Ek Açıklamalar
25 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000- TL'den 500.000.000-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 25.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Şirketimizin 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi' nin''Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i'' başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı'na 27.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.21.06.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni 22.06.2021 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.
Şirketimizin
29/06/2021 Salı günü, saat 14:00'da
2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan
Şirket Esas Sözleşmesi' nin''Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i'' başlıklı 6. maddesinin değişikliği oybirliği ile kabul edilmiştir.06.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.07.2021 tarihli 10364 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ AKYHO.pdf
EK: 2 AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TİC.BKNLIĞI ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947381


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