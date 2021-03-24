***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 22:13
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021-06.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 02.03.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketimizin bilanço aktifinde bulunan İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulu 3.805,12 metrekare büyüklüğündeki binanın satış öncesi pazarlama sürecinin yönetilmesi için sözleşme yapılmasına karar verilen (Alf Alliance Ticari) Menteşeli Gayrimenkul Danışmanlık Reklam Hizmetleri Limited Şirketi ile yapılan sözleşme, uygun piyasa şartları oluşmadığından karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920320
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
18:057,9368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9516
En Düşük
7,9191
18:059,3228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,3806
En Düşük
9,3140
18:05440,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,21
|Açılış
|: 440,26
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9320
|7,9351
|% -0,06
|
|Euro
|9,3374
|9,3413
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,8640
|10,9185
|% 0,51
|
|Frank
|8,4072
|8,4579
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,32
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,80
|61,80
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SANKO
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Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
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Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
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