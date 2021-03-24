***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021-06.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 02.03.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketimizin bilanço aktifinde bulunan İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulu 3.805,12 metrekare büyüklüğündeki binanın satış öncesi pazarlama sürecinin yönetilmesi için sözleşme yapılmasına karar verilen (Alf Alliance Ticari) Menteşeli Gayrimenkul Danışmanlık Reklam Hizmetleri Limited Şirketi ile yapılan sözleşme, uygun piyasa şartları oluşmadığından karşılıklı olarak feshedilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920320BIST